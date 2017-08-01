На хабарі 1350 євро затримано посадовця Державного архіву Чернівецької області

14.08.2017 працівники прокуратури Чернівецької області спільно із слідчими поліції та співробітниками Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою), затримали посадовця Державного архіву Чернівецької області після одержання ним 1350 євро неправомірної вигоди.Дану суму він вимагав та одержав від громадянина за виготовлення та видачу фіктивних архівних довідок про місце народження його батьків. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання вручення йому письмового повідомлення про підозру. Досудове розслідування триває.