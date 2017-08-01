ГПУ оприлюднила результати розслідування Іловайської трагедії

Згідно отриманих висновків, єдиним фактором, який перебуває у безпосередньому причинно-наслідковому зв’язку з Іловайською трагедією, є вторгнення в Україну Збройних Сил РФ.
У понеділок, 14 серпня, Генеральна прокуратура України оприлюднила результати розслідування Іловайської трагедії.
Так, згідно висновків експертів та комплексу інших здобутих доказів, єдиним фактором, який знаходиться у безпосередньому причинно-наслідковому зв’язку з Іловайською трагедією, є військова агресія Збройних Сил Російської Федерації у вигляді прямого вторгнення на територію України та подальше вчинення військовими країни-агресора воєнних злочинів.
Наймасштабніше вторгнення відбулось у ніч із 23 на 24 серпня 2014 року. Сили вторгнення ЗС РФ складалися з дев’яти батальйонно–тактичних груп: 3500 осіб особового складу, до 60 танків, до 320 БМД (БМП), до 60 гармат, до 45 мінометів, 5 ПТРК.
Унаслідок раптового вторгнення 24-25 серпня 2014 року регулярних підрозділів Збройних Сил РФ та їх маршу в напрямку міста Іловайськ батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", Нацгвардії "Донбас" і сили сектору "Б" потрапили в оточення значно переважаючих за чисельністю сил ворога.
Після оточення підрозділів АТО російськими військами під Іловайськом керівник АТО Віктор Муженко з метою збереження життя українських воїнів упродовж 26-28 серпня 2014 року 12 разів розмовляв телефоном і заступником начальника Генштабу ЗС Росії Миколою Богдановським. Під час цих розмов російська сторона надала гарантії безпечного виходу українських військових з оточення у небойовому порядку за узгодженими маршрутами.
Однак 29 серпня 2014 року за безпосередньою вказівкою та наказом командування Генерального штабу ЗС РФ російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових, разом із трьома полоненими російськими десантниками.
За вказаних обставин вчинено віроломне вбивство 366 українських воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон, Збройні Сили України понесли значні втрати озброєння і військової техніки на суму майже 300 млн грн.
За результатами розслідування Іловайської трагедії притягнуто до кримінальної відповідальності 89 осіб, у тому числі 43 громадянина РФ, серед яких 20 високопосадовців, у тому числі 11 осіб із числа керівництва Збройних сил РФ (Міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу, його перший заступник Валєрій Гєрасімов та ще 9 генералів). Указаних осіб оголошено в розшук, судом надано дозвіл на їх затримання.
Також повідомлено про підозру першому заступнику начальника Генштабу ЗС Росії Миколі Богдановському, який безпосередньо здійснював командування і контроль російських підрозділів під час їх вторгнення на територію України у серпні 2014 року та спільно з іншими особами організував убивство українських воїнів біля Іловайська.
До суду скеровано 41 обвинувальний акт щодо 45 осіб, а 25 осіб вже засуджені, в тому числі 9 громадян РФ, серед них 3 військовослужбовці ЗС РФ.
У ГПУ також встановили ключові фактори, на тлі яких відбулося вторгнення підрозділів ЗС РФ та подальша російська окупація окремих районів Донецької і Луганської областей:
Низький рівень боєготовності та боєздатності Збройних Сил України
Численні факти дезертирства, самовільного залишення місць несення військової служби та невиконання наказів начальників серед особового складу в українській армії у той період
Окремі помилки керівництва АТО під час планування та проведення військових операцій, які не є основною причиною настання тяжких наслідків – загибелі українських військових та втрати озброєння і військової техніки
Нагадаємо, наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапила в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, по якому за домовленістю повинні були виходити українські бійці. За офіційними даними, загинули 366 українських військових, отримали поранення 249, 128 потрапили в полон і 158 зниклих безвісти. За інформацією військової прокуратури, загальна кількість бойовиків і військ РФ під час боїв під Іловайськом перевищувала 16 тис. осіб.
Тиждень.ua