На Буковині влада зникла, як катран з плоту

НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олександра Варжевського на тему: «Підсумки збирання ранніх зернових культур в області».
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар. На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).
Чернівці та область лихоманить від конфліктів. Про місто вже й говорити нема що. А ось про область доведеться.
Днями по всіх ЗМІ гуляє сенсація про бійки між чиновниками: заступником голови ОДА та директором департаменту.
Проблеми довкола департаменту охорони здоров’я і його керівника вже набили оскомину.
ЗНО з української мови та історії в області провалено. Але це не заважає керівнику від освіти Палійчук.
Область пасе задніх, а Фищук живе і не журиться.
А тепер ще новина. Прес-служба голови ОДА у понеділок запросила журналістів на брифінг голови Фищука Олександра. Прийшли, як просили. Сидимо, чекаємо. Нема Фищука. Прийшов його заступник Гостюк.
Питаємо: - Що у нас змінився губернатор? Мовчить Гостюк. А потім розповів про ОТГ. Говорив 1хв. 32 сек.
Питаємо: - А які села входитимуть до Кіцманської громади? - Не знаю, - відповідає.
- А до Лужансько-Мамаївської? - Не знаю, - відповідає.
- А чому прийшли на прес-конференцію? - Не знає!
А хто знає. І взагалі, що стається в області і хто відповість за безлад та колапс влади?! Сталося, як мудрі буковинці кажуть: «Пропала влада, як катран з плоту». А сам Гостюк спромігся на один коментар (19 секунд).
Вся прес-конференція тривала 4 хв. 38 секунд. І все.