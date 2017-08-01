Майже 15 тисяч буковинців працюють на умовах неповної зайнятості

Багато хто помилково вважає, що запис в трудовій книжці дає можливість отримати пенсію за весь трудовий стаж. Однак сьогодні розрахунок пенсій базується на розмірі нарахованої заробітної плати кожного працівника чи підприємця, сплачених страхових внесків і врахуванні періодів роботи, за які їх сплачено. Саме від цих величин залежить розмір майбутньої пенсії.



На жаль, значна частина роботодавців, прагнучи уникнення сплати належних податків, оформляють працівників на неповний робочий час та укладають договори цивільно-правового характеру, нараховуючи зарплату на рівні або нижче мінімального. У свою чергу, низька заробітна плата впливає на коефіцієнт заробітку, що враховується при обчисленні пенсії.



За результатами аналізу поданої страхувальниками звітності, у червні 2017 року у більше 2 тис. роботодавців області 14,5 тис. найманих працівників працювали на умовах неповної зайнятості (11% від загальної середньооблікової чисельності працівників області). Крім того, у 152 роботодавців кількість застрахованих осіб, які виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру (1,7 тис. осіб), значно перевищує чисельність штатних працівників у звітному місяці та/або їх кількість значно збільшена порівняно з попереднім місяцем - повідомляє прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.



Головне управління Пенсійного фонду в Чернівецькій області закликає роботодавців не вдаватися до мінімізації заробітної плати своїх працівників, а подбати про належне їх соціальне забезпечення.





