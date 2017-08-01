Товариство з обмеженою відповідальністю заборгувало Чернівецькій міській раді 192 тис. грн.

Керівник Чернівецької місцевої прокуратури звернувся до Господарського суду Чернівецької області з позовами про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю заборгованості зі сплати одноразових внесків за фактичне користування земельними ділянками. Про це інформує Чернівецька місцева прокуратура.



Встановлено, що у квітні 2016 року між Чернівецькою міською радою та одним з ТзОВ м. Чернівці були укладені договори оренди 2 земельних ділянок площею 0,1246 га та 0,0821 га. За умовами цих договорів орендар повинен сплатити одноразовий внесок (кошти за фактичне користування земельною ділянкою в еквіваленті орендної плати).



Однак такий внесок товариство не сплатило, внаслідок чого утворилась заборгованість в розмірі 192 тис. грн.







