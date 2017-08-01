Податківці вилучили на Буковині з незаконного обігу 40 тисяч пачок сигарет

Цими вихідними в результаті проведених оперативно - пошукових заходів, податковими міліціонерами фіскальної служби краю спільно з працівниками Управління служби безпеки України у Чернівецькій області та прокуратури Чернівецької області на автошляху Чернівці - Путила в рамках операцій «Акциз-2017» та «Рубіж 2017» вилучено з незаконного обігу контрафактні цигарки орієнтовною вартістю один мільйон гривень - інформує прес-служба Головного управління ДФС у Чернівецькій області.
Сорок тисяч пачок цигарок відомого бренду «Марбле», без марок акцизного податку, перевозив «підприємливий» путильчанин в напівпричепі до автомобіля «Вольво FH 13.440». Даний транспортний засіб та напівпричіп описані - вирішується питання про накладення арешту.
У фіскальному відомстві відзначають,що контрафактні цигарки ймовірно планувалося переправити через держкордон до країн ЄС.