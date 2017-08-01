Патріарх Кирил проти єпископа Жара

З джерел, яким ми довіряємо, редакції газети «Час» стали відомі причини візиту на Буковину Митрополита Онуфрія та народного депутата від «Опоблоку» Новинського.Хоча московський Онуфрій нібито служив службу у Свято-Духівському Соборі Чернівців, а йому прислужував народний депутат України Новинський, насправді, не це було основою візиту двох високих антиукраїнських людей.Їх послав сюди сам Кирил Московської церкви. А послав він їх аби втихомирити єпископа Банченського Михайла Жара (Лонгіна). Бо уже довгий час єпископ Лонгін не хоче підпорядковуватися Московській патріархії. Щоправда, й Київському патріархату Жар не служить.З огляду на те, що Михайло Жар не є католиком, греко-католиком, іудеєм, мусульманином, протестантом, то, напевне, він хотів би служити Румунській православній церкві.Як з’ясувалося, в останні роки на службах Божих Михайло Жар жодного разу не згадав ім’я патріарха Московського Кирила. А цього вже основний московський піп простити не може. Тому послав на Буковину Новинського. Бо раніше кілька разів посилав Онуфрія і вимагав у Митрополита Буковини Мелетія аби вони привели до тями Жара. Ті не могли впоратися з попом-ренегатом Банченським. Жар не підкорювався Москві.Новинський мав зустріч з Жаром. Розмова була крута. Чим вона закінчилась – невідомо.Але через кілька днів після розмови на Буковині, Михайло Жар разом з Митрополитом Онуфрієм служили у храмі Почаївської лаври.У зв’язку з цим редакція газети «Час» просить прихожан, які відвідують службу у Банченах, повідомляти нас, чи згадує ім’я Кирила на проповідях Михайло Жар.Якщо згадує, то розмова Новинського з Жаром дала результат для Москви. Якщо ні, то – ні!