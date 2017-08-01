«Раптово посеред розмови він (Сідляр) підхопився зі свого місця, підбіг до мене і почав хапати за обличчя, душити за шию, погрожувати нецензурною лайкою…

… Крім того о 17.00 Сідляр підбіг до мене і пригрозив, що «зробить мене інвалідом».

Великий скандал розгорівся на Буковині. Хоча він стався ще 21 червня. Але розголос одержав цими днями.З’ясувалося, що саме тоді заступник голови ОДА Ігор Богатирець дав доручення своєму підлеглому начальнику управління економіки Ігорю Сідляру.Останньому щось не сподобалося у цьому дорученні і він почав агресію щодо Богатирця.Ось як описує цей інцидент Ігор Богатирець у доповідній записці губернаторові Фищуку:Через місцяь голова ОДА Фищук своїм розпорядженням ліквідував департамент економічного розвитку, яким керував Сідляр.Далі буде.