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08:51
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11:31
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09:17
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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметівВійна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».

Ігор БУРКУТ, політолог:

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!
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Що, Де, Коли
15 серпня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олександра Варжевського на тему: «Підсумки збирання ранніх зернових культур в області».
22 серпня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


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Як поводитись працівнику під час візиту інспектора праці?

Вчора, 11:39 / Коментарів: 0
Як поводитись працівнику під час візиту інспектора праці?Держпраці затвердила Порядок повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця. Порядок визначає процедуру повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця.

Інформацію щодо відвідування роботодавців інспекторами праці реєструватимуть територіальні органи Держпраці, а в разі, якщо на підприємство завітають інспектори з апарату Держпраці, реєстрацію відвідування проведе департамент із питань праці Держпраці.

Відомості про інспектора праці, що здійснює відвідування, та об'єкт відвідування вноситимуть до Реєстру інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця. Кожному відвідуванню присвоюється номер, що складається з індексу відповідної області та порядкового номера запису про відвідування, внесеного до Реєстру.

Інспектор Держпраці зможе і не попереджати роботодавця про перевірку, якщо не вважає це за потрібне. Порядок визначає це як профілактичну роботу з виявлення неоформлених працівників та консультування роботодавців.

Це затверджено постановою КМУ «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Навіть малі підприємства тепер можуть легко отримати мільйонні штрафи. А все через нові порядки проведення перевірок та суттєво розширені повноваження інспекторів Держпраці. Важливо розуміти, що першими контролерів зустрічають не юристи чи керівники підприємства, а секретарі, адміністратори чи охоронці.
Саме ці особи мають бути готові правильно зустріти інспектора. Дуже часто непідготовлені працівники тільки сприяють роботі перевіряючих. Вони не знають ані своїх прав, ані правил спілкування з інспекторами. Пропонуємо коротку інструкцію для ваших працівників під час проведення інспекційного відвідування інспекторами праці.

Надаємо коротку інструкцію, як у такому випадку поводитись працівникам.

1. Під час візиту інспектора перевірте його службове посвідчення. Перепишіть інформацію з нього. З’ясуйте в інспектора причини візиту.
2. Повідомте про візит інспектора своєму керівнику та юристу підприємства. Дотримуйтеся їхніх вказівок.
3. Скажіть інспектору, що ви не маєте права представляти підприємство перед державними органами. Запропонуйте інспектору зачекати уповноважених осіб за чашечкою чаю або кави.
4. Не підписуйте без дозволу керівника або юриста будь-які документи, навіть якщо інспектор погрожує відповідальністю.
5. Не розповідайте інспектору нічого про роботу підприємства, а також не надавайте жодних документів, які стосуються підприємства.
6. Якщо інспектор захоче вас допитати, повідомте, що ви маєте право на адвоката, а також маєте право не свідчити відносно себе. Надавайте пояснення лише в присутності адвоката.
7. За вказівкою керівника чи юриста здійснюйте відео фіксацію подій.
8. Інспектори також люди, тому під час спілкування з ними зберігайте спокій та хороший настрій.

Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області
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