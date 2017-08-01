Через укус змії до лікарні госпіталізували 16-річного хлопця

11 серпня до хірургічного відділення Путильської центральної районної лікарні із діагнозом укус змії госпіталізували мешканця села Сергії Путильського району, 2001 року народження. Змія вкусила хлопця, коли той збирав сіно та, не помітивши плазуна у траві, випадково наступив на нього. Зараз постраждалий перебуває у лікувальному закладі - повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.



З метою запобігання таким нещасним випадкам, Управління ДСНС України у Чернівецькій області вкотре нагадує громадянам правила поведінки, якщо вас укусила змія:



- постарайтеся якомога скоріше відсмоктати із рани отруту, постійно її випльовуючи. Не можна цього робити тому, у кого є садни чи інші поранення слизової губ або порожнини рота;

- місце укусу обробіть антисептичними засобами, шкіру навколо рани – зеленкою або спиртом, одеколоном;

- ніколи не припікайте місце укусу вогнем, хімічними речовинами або ж не розрізайте рану на місці укусу;

- потерпілому давайте пити багато чаю і лужної мінеральної води, щоб прискорити виведення отрути з організму;

- негайно зверніться у лікувальний заклад за кваліфікованою медичною допомогою.





























