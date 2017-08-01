Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
09:28
15 серпня

Центр Чернівців сьогодні без водопостачаня

09:26
15 серпня

Сьогодні у Чернівцях по вул. Ентузіастів та бульваоі не буде ні світла, ні води

08:54
15 серпня

Як оскаржити блокування податкової накладної

08:54
15 серпня

Яка відповідальність за відсутність у фіскальному чеку обов’язкових реквізитів

08:51
15 серпня

Цього року чернівецьким бізнесменам відшкодовано понад 80 мільйонів ПДВ

14:57
14 серпня

Майже 15 тисяч буковинців працюють на умовах неповної зайнятості

14:09
14 серпня

Товариство з обмеженою відповідальністю заборгувало Чернівецькій міській раді 192 тис. грн.

11:39
14 серпня

Як поводитись працівнику під час візиту інспектора праці?

11:31
14 серпня

Через укус змії до лікарні госпіталізували 16-річного хлопця

10:25
14 серпня

Чернівецький бізнес сплатив понад 168 мільйонів ПДВ

10:24
14 серпня

На які виплати не нараховується ЄСВ

10:22
14 серпня

Для чернівчан проведуть екскурсію на МАЯК

09:47
14 серпня

Право на відпустку для працівника-інваліда

09:43
14 серпня

Якщо заблоковані накладні на залишки товарів, або послуги – подайте таблицю даних платника

09:41
14 серпня

За ліцензії на торгівлю алкоголем і цигарками чернівецькі підприємці сплатили 8,2 млн. грн.

09:39
14 серпня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 13 серпня 2017 року

09:30
14 серпня

ДФС Буковини: власники землі та землекористувачі не пізніше 29 серпня мають сплатити земельний податок

09:17
14 серпня

Чи оподатковується нерухомість, яка перебуває у власності фізосіб-сільгоспвиробників?

09:05
14 серпня

Внесок працюючих буковинців до бюджету склав понад 1 млрд. грн. податку на доходи фізичних осіб

08:59
14 серпня

Додаткова оплачувана відпустка учасникам бойових дій та інвалідам війни

08:51
14 серпня

«Чернівцігаз Збут» направило майже 7 тисяч попереджень "злісним" боржникам

08:43
14 серпня

Індекс інфляції у липні 2017 року

08:41
14 серпня

29 дітей з Буковини вирушили на відпочинок до Молдови

13:45
10 серпня

Відповідальність за вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів

13:16
10 серпня

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Чернівецької області

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметівВійна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІН НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Московські попи стають партійнимиПатріарх Кирил проти єпископа ЖараНа Буковині влада зникла, як катран з плотуНа Буковині гучно відсвяткували день народження пасинка ...На Буковині не буде безвізу через пункти пропуску. ЕС з ...Понад 20 відсотків буковинців не склали ЗНО з українськ ...У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові ...ДФС у Чернівецькій області спростовує "Тихий хутір" н ...Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 7 серпн ...Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Ч ...Хто з пенсіонерів отримає надбавку до пенсії у понад 10 ...Російська церква проти Івана МиколайчукаОплата роботи студента за трудовим договоромМайже половина буковинських пенсіонерів отримують пенсі ...Дурдом чи міськрада у Чернівцях? Таки дурдом
Що, Де, Коли
15 серпня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олександра Варжевського на тему: «Підсумки збирання ранніх зернових культур в області».
22 серпня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


Календар
«    Серпень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Партнери

Через укус змії до лікарні госпіталізували 16-річного хлопця

Вчора, 11:31 / Коментарів: 0
11 серпня до хірургічного відділення Путильської центральної районної лікарні із діагнозом укус змії госпіталізували мешканця села Сергії Путильського району, 2001 року народження. Змія вкусила хлопця, коли той збирав сіно та, не помітивши плазуна у траві, випадково наступив на нього. Зараз постраждалий перебуває у лікувальному закладі - повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.

З метою запобігання таким нещасним випадкам, Управління ДСНС України у Чернівецькій області вкотре нагадує громадянам правила поведінки, якщо вас укусила змія:

- постарайтеся якомога скоріше відсмоктати із рани отруту, постійно її випльовуючи. Не можна цього робити тому, у кого є садни чи інші поранення слизової губ або порожнини рота;
- місце укусу обробіть антисептичними засобами, шкіру навколо рани – зеленкою або спиртом, одеколоном;
- ніколи не припікайте місце укусу вогнем, хімічними речовинами або ж не розрізайте рану на місці укусу;
- потерпілому давайте пити багато чаю і лужної мінеральної води, щоб прискорити виведення отрути з організму;
- негайно зверніться у лікувальний заклад за кваліфікованою медичною допомогою.














СХОЖІ НОВИНИ:
Буковинку вкусила змія під час сінокосуНа Буковині знову від укусу змії госпіталізовано людинуЧерез укус отруйної змії до лікарні госпіталізовано буковинцяНа Буковині через укус змії до лікарні госпіталізовано дитинуНа Хотинщині дитину вкусила гадюка
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"