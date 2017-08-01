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Новини
09:28
15 серпня

Центр Чернівців сьогодні без водопостачаня

09:26
15 серпня

Сьогодні у Чернівцях по вул. Ентузіастів та бульваоі не буде ні світла, ні води

08:54
15 серпня

Як оскаржити блокування податкової накладної

08:54
15 серпня

Яка відповідальність за відсутність у фіскальному чеку обов’язкових реквізитів

08:51
15 серпня

Цього року чернівецьким бізнесменам відшкодовано понад 80 мільйонів ПДВ

14:57
14 серпня

Майже 15 тисяч буковинців працюють на умовах неповної зайнятості

14:09
14 серпня

Товариство з обмеженою відповідальністю заборгувало Чернівецькій міській раді 192 тис. грн.

11:39
14 серпня

Як поводитись працівнику під час візиту інспектора праці?

11:31
14 серпня

Через укус змії до лікарні госпіталізували 16-річного хлопця

10:25
14 серпня

Чернівецький бізнес сплатив понад 168 мільйонів ПДВ

10:24
14 серпня

На які виплати не нараховується ЄСВ

10:22
14 серпня

Для чернівчан проведуть екскурсію на МАЯК

09:47
14 серпня

Право на відпустку для працівника-інваліда

09:43
14 серпня

Якщо заблоковані накладні на залишки товарів, або послуги – подайте таблицю даних платника

09:41
14 серпня

За ліцензії на торгівлю алкоголем і цигарками чернівецькі підприємці сплатили 8,2 млн. грн.

09:39
14 серпня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 13 серпня 2017 року

09:30
14 серпня

ДФС Буковини: власники землі та землекористувачі не пізніше 29 серпня мають сплатити земельний податок

09:17
14 серпня

Чи оподатковується нерухомість, яка перебуває у власності фізосіб-сільгоспвиробників?

09:05
14 серпня

Внесок працюючих буковинців до бюджету склав понад 1 млрд. грн. податку на доходи фізичних осіб

08:59
14 серпня

Додаткова оплачувана відпустка учасникам бойових дій та інвалідам війни

08:51
14 серпня

«Чернівцігаз Збут» направило майже 7 тисяч попереджень "злісним" боржникам

08:43
14 серпня

Індекс інфляції у липні 2017 року

08:41
14 серпня

29 дітей з Буковини вирушили на відпочинок до Молдови

13:45
10 серпня

Відповідальність за вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів

13:16
10 серпня

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Чернівецької області

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

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У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

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Що, Де, Коли
15 серпня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олександра Варжевського на тему: «Підсумки збирання ранніх зернових культур в області».
22 серпня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


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На Буковині касир «Ощадбанку» привласнила понад 130 тис. грн. вкладників

Вчора, 10:42 / Коментарів: 0
На Буковині касир «Ощадбанку» привласнила понад 130 тис. грн. вкладниківЗаставнівський районний суд Чернівецької області підтримав позицію Кіцманської місцевої прокуратури та визнав винною виконувача обов’язків старшого контролера-касира операційного відділу філії – Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» у шахрайстві, підробленні документів, печаток, штампів та в несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Встановлено, що у 2016 році жінка, обіймаючи посаду контролера-касира у одному з відділень філії – Чернiвецького обласного управлiння АТ "Ощадбанк" в Заставнівському районі, маючи повний доступ до інформації по рахунках вкладників банків і самих рахунків, шляхом неодноразової підробки документів і підписів вкладників, заволоділа грошима більше 60 громадян.

Після виявленого кримінального правопорушення банк повернув вкладникам їхні кошти.

За скоєне суд засудив обвинувачену до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов’язані з доступом до електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем чи комп’ютерних мереж та займатись діяльність у сфері фінансових послуг строком на два роки, а також оштрафував на шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у дохід держави.

На підстав ст.75 КК України її звільнено від відбування основного покарання з випробуванням на три роки.

Також суд зобов’язав жінку сплатити ПАТ «Державний ощадний банк України», філії – Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі понад 130 тис. грн.


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