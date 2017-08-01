На Буковині прикордонникам допомагають облаштувати підрозділи кордону

Для покращення матеріально-побутових умов підрозділів охорони кордону, протягом тривалого часу чимала кількість організацій та підприємств області та за її межами, долучилися до підтримки військових формувань в тому числі і Чернівецького прикордонного загону у різних сферах його життєдіяльності.Чимала кількість меценатів повністю підтримали указ Президента України щодо шевської допомоги військовим формуванням. Так, нещодавно шевство над одним із підрозділів кордону взяло на себе одне із будівельних підприємств.Як зазначив заступник директора філії з земельно-скельних робіт «Укргідроенергобуду» Павло Іванов – «Ми плідно співпрацюємо з прикордонним відділом «Сокиряни», дуже добре знаємо їхні потреби та намагаємось допомагати у всьому. В даний час нашою метою є облаштування одного із прикордонних підрозділів на Сокирянщині. Ми хочемо допомогти військовим та осучаснити їхні житлово-побутові умови, цим самим підготувавши будівлю до зими. У перспективі плануємо замінити вікна на енергозберігаючі, утеплити стіни будівлі як зсередини, так і ззовні. Уже розпочато різного підготовчі роботи, сподіваємося, що погода не зіпсує наших планів уже до кінця літа завершити ремонт ряду об’єктів».Варто зауважити, що з нагоди Дня частини багато організацій надали свою допомогу, в тому числі і філія Консорціуму НВО «Укргідроенергобуду» придбала матеріалів для відділу прикордонної служби «Сокиряни» на понад 50 тисяч гривень.Не менш важливу допомогу протягом останнього періоду надавали й інші меценати, такі яктощо.Буковинські прикордонники вдячні організаціям та підприємствам, які не забувають та допомагають українському війську, в тому числі і прикордонникам Чернівецького загону - повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.