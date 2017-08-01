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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметівВійна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».

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Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
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Що, Де, Коли
15 серпня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олександра Варжевського на тему: «Підсумки збирання ранніх зернових культур в області».
22 серпня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


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На Буковині прикордонникам допомагають облаштувати підрозділи кордону

Вчора, 10:28 / Коментарів: 0
На Буковині прикордонникам допомагають облаштувати підрозділи кордону


Для покращення матеріально-побутових умов підрозділів охорони кордону, протягом тривалого часу чимала кількість організацій та підприємств області та за її межами, долучилися до підтримки військових формувань в тому числі і Чернівецького прикордонного загону у різних сферах його життєдіяльності.
Чимала кількість меценатів повністю підтримали указ Президента України щодо шевської допомоги військовим формуванням. Так, нещодавно шевство над одним із підрозділів кордону взяло на себе одне із будівельних підприємств.

Як зазначив заступник директора філії з земельно-скельних робіт «Укргідроенергобуду» Павло Іванов – «Ми плідно співпрацюємо з прикордонним відділом «Сокиряни», дуже добре знаємо їхні потреби та намагаємось допомагати у всьому. В даний час нашою метою є облаштування одного із прикордонних підрозділів на Сокирянщині. Ми хочемо допомогти військовим та осучаснити їхні житлово-побутові умови, цим самим підготувавши будівлю до зими. У перспективі плануємо замінити вікна на енергозберігаючі, утеплити стіни будівлі як зсередини, так і ззовні. Уже розпочато різного підготовчі роботи, сподіваємося, що погода не зіпсує наших планів уже до кінця літа завершити ремонт ряду об’єктів».

Варто зауважити, що з нагоди Дня частини багато організацій надали свою допомогу, в тому числі і філія Консорціуму НВО «Укргідроенергобуду» придбала матеріалів для відділу прикордонної служби «Сокиряни» на понад 50 тисяч гривень.

На Буковині прикордонникам допомагають облаштувати підрозділи кордону


Не менш важливу допомогу протягом останнього періоду надавали й інші меценати, такі як ТОВ «Роднічок», ВАТ «Чернівецька ПМК № 76», ТДВ «Чернівецький хімзавод», МКП «МіськШЕП», ТзОВ «Ферозіт», ТДВ ЧСМНУ «М’ясомолмонтаж», Чернівецьким філіям АТ «Ощадбанк» та «Приватбанк», ДП «Берегометське лісомисливське господарство», ПАТ «Подільський цемент», ПАТ «Івано-Франківськцемент», ТзОВ «ТАРКЕТТ ВІНІСІН», компанія «SoftServe» тощо.

Буковинські прикордонники вдячні організаціям та підприємствам, які не забувають та допомагають українському війську, в тому числі і прикордонникам Чернівецького загону - повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
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