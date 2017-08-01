Чернівецький бізнес сплатив понад 168 мільйонів ПДВ

Упродовж семи місяців цього року платники податку на додану вартість, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили до державного бюджету 168,4 млн. грн. податку додану вартість, що на 13,7 млн. грн. більше, ніж торік - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



«Запровадження електронного адміністрування ПДВ своїм наслідком має зростання сплати податку на додану вартість. Тобто, сумлінний бізнес має можливість звітувати про здійснювані операції з ПДВ за посередництвом сучасних інформаційних технологій.



Водночас, завдяки цьому сервісу фахівці ДФС отримали ефективний інструментарій для аналізу та співставлення даних податкових накладних. Результат – своєчасне попередження схем мінімізації та майже миттєве реагування на ризикові для бюджету операції», - зазначає начальник Чернівецької ОДПІ Микола Загарюк.





