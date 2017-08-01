Для чернівчан проведуть екскурсію на МАЯК

16 серпня о 19:00 відбудеться екскурсія від пл. Філармонії до Маяка на Пруті від екскурсовода Ярослава Адамчука

Організатор події: Ярослав Адамчук (Екскурсії Чернівцями від пана Ярка)

Тривалість: 1,5 год

Остання локація екскурсії: «Маяк на Пруті»

Адреса: вул. Донбасівська, 6 (територія міського пляжу)



Проект та будівництво локації реалізовано мистецькою формацією Dzestra за фінансової підтримки меценатів.

#PRUTanew #ПРУТзаново #МАЯКнаПруті

Подію організовано за фінансової підтримки Британської Ради в Україні в рамах програми «Активні Громадяни» та за підтримки Буковинської агенції регіонального розвитку.

#ActiveCitizensUA





​Прут — річка з берегів якої бере свої початки наше чарівне місто. Спочатку була фортеця на березі цієї ріки, потім переправи на човнах, якими користувались купці та військові, перша залізниця, яка проходила мостом через цю річку. Ну, і звичайно відпочинок. Саме на березі цієї річки до недавних пір робили тарзанки, проводили ночі гучними компаніями, розважалися щоє сил! В купальний сезон трамваї курсували з інтервалом в 5 хвилин , щоб встигнути перевозити всіх відпочиваючих, пізніше додалися ще і автобуси.



Якою ця річка була колись? Яким був пляж, скажімо, 100 років тому? Чим для нас є Прут сьогодні і на що вказує Маяк?

Під час екскурсії пройдемо шлях від площі, де зароджуються зірки, до міського пляжу, дізнаємося які були об’єкти дорогою тут колись і що є сьогодні.

Запрошуємо вас.



Екскурсія безкоштовна.