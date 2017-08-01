Маковія, або Медовий Спас: традиції та прикмети

Свято Маковія, або Медовий Спас, віряни відзначають 14 серпня. Цього дня люди йдуть до церкви. Святять мед і букет з різнотрав'я.Мед у кошику символізує достаток. Хліб - символ дому і сім'ї.Автор: StylerСвятковий букет у народі називають "маковійчики", "маковійка". Він складається з м'яти, чебрецю, нагідок, барвінку, любистку, гвоздики, васильків, калини та навіть полину. Обов'язковий елемент - голівка маку.Освячені у церкві квіти і трави зберігають за іконами. Вони оберігають житло та господарство від нечистої сили. Свяченим маком обсипали хату та худобу від пристріту. Принесену із церкви голівку маку кладуть дітям під подушку, якщо ті погано сплять.У давнину цього дня починали збирати мед. Вірили, що до Маковія стільники у вуликах повністю не наповнені. За звичаєм, з'їдаючи першу ложку меду, потрібно загадати бажання. Воно обов'язково збудеться.Господині у свято пекли вироби з меду і маку: медові пряники, макові та яблучні пироги. За традицією, на Спаса також готували спеціальний напій з води, меду і пряних трав - сбитень.Медовий спас називали "Спасом на воді". На Русі у свято освячували нові колодязі і чистили старі. Також селяни здійснювали хресний хід на водойми та джерела для освячення води.Пращури вірили, що погоду на Спаса передбачити складно. Утім, за народними прикметам, якщо цього дня буде дощ, то пожеж буде мало. Із цього дня починають проводи літо. Вночі починаються заморозки, а вранішня роса стає холодною.Сьогодні, 14 серпня, починається Успенський піст. Він триватиме 2 тижні.Успенський піст триватиме з 14 по 27 серпня. Він короткий, але суворий. Уся їжа повинна бути злегка підсоленою, а овочі дозволені в сирому або напівсирому вигляді.