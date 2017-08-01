Облік тепла та води: виключно за лічильником!

02.08.2017 набув чинності Закон України від 22.06.2017 № 2119-VIII «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».Оператори зовнішніх інженерних мереж, тепломереж та водоканалів мають обладнати всі житлові будинки побудинковими вузлами обліку теплової енергії та води.
Лічильники в нежитлових приміщеннях потрібно встановити протягом року після дати набуття законом чинності, у житлових будинках – протягом двох років.Витрати на обладнання будинків лічильниками, яких зазнав оператор зовнішніх інженерних мереж, відшкодовують споживачі відповідних комунальних послуг.У багатоквартирних будинках та інших будівлях, де налічують більше від одного споживача
, необхідно встановити індивідуальні квартирні прилади обліку.
Закон забороняє приєднання до зовнішніх інженерних мереж зведених будинків, не обладнаних лічильниками. Водночас оснащення приладами обліку не буде обов'язковим для приміщень, від'єднаних від централізованих систем опалення чи водопостачання. У разі наявності окремого відгалуження системи опалення у квартиру, установлення лічильника буде необхідним.
Завдяки обліку населення платитиме лише за спожиті ресурси
. Запровадження норм цього закону дозволить контролювати ефективність реалізації заходів з енергоефективності. Все це має сприяти зменшенню витрат споживачів на оплату комунальних послуг.
Також нормами закону визначено порядок оснащення будівель та окремих приміщень вузлами комерційного обліку, їх обслуговування, заміни та абонентського обліку, особливості зняття показів вузлів обліку та відповідного розподілу обсягу спожитих комунальних послуг, організаційно-правові засади формування рахунків на оплату комунальних послуг.
Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області