Право на відпустку для працівника-інваліда

На відміну від звичайних працівників, працівники-інваліди, які недавно влаштувалися на роботу та ще не відпрацювали перших шість місяців на цьому підприємстві, можуть скористатися своїм правом піти в щорічну оплачувану відпустку повної тривалості ще до настання 6-місячного терміну їхньої безперервної роботи на цьому підприємстві.



Також працівники-інваліди, які вже тривалий час працюють на підприємстві, за своїм бажанням мають право піти у щорічну відпустку в зручний для них час (ст. 10 Закону «Про відпустки»).



Згідно зі статтею 6 Закону про відпустки тривалість щорічної основної відпустки для працівників-інвалідів становить:

• для інвалідів I і II груп — 30 календарних днів,

• для інвалідів III групи — 26 календарних днів.



Відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 30 календарних днів щорічно надається інвалідам III групи, тривалістю до 60 календарних днів щорічно — інвалідам I та II груп (п. 6 та 7 частини першої ст.25 Закону про відпустки).



Зоя ФЕДИК

в. о. начальника відділу систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,

правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області





