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вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


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До уваги громадян – власників нерухомості у Чернівцях!

Сьогодні, 09:24 / Коментарів: 0
До уваги громадян – власників нерухомості у Чернівцях!


Враховуючи звернення громадян - платників податку на нерухоме майно Головне управління ДФС у Чернівецькій області підготувало Пам’ятку для чернівчан - платників податку на нерухомість з прикладами розрахунку. З пам’яткою можна ознайомитись на офіційному порталі територіальних органів Головного управління у Чернівецькій області за посиланням: http://cv.sfs.gov.ua/listivki-ta-broshuri/305277.html.
Громадяни сплачують податок на нерухоме майно за правилами 2016 року, тому і ставка податку розраховується із мінімальної зарплати на 01.01.2016 р. 1378,0 грн.

ПРИКЛАД 1
У власності фізичної особи перебуває квартира загальною площею 67 м2, якою вона володіла повний рік.
Неоподатковувана площа для квартири/квартир згідно з рішенням органу місцевого самоврядування — 60 м2.
Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості — площею від 60 до 120 кв.м. 0,1% від мінімальної зарплати (на 01.01.2016 р. 1378,0 грн.) за 1 кв.м. площі понад 60 кв.м 1,38 грн.
Розрахунок суми податку
(67 м2 — 60 м2) × 1,38 грн. = 9,66 грн.

ПРИКЛАД 2
У власності фізичної особи перебуває квартира загальною площею 135 м2, якою вона володіла повний рік.
Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості — площею від 60 до 120 кв. м. 0,1% із мінімальної зарплати (на 01.01.2016 р. 1378,0 грн.) .за 1 кв.м. площі понад 60 кв.м. 1,38 грн. За квартиру/квартири, у тому числі їх частки, площею 120 кв. м. і вище – ставка податку становить 1% від мінімальної зарплати (на 01.01.2016 р. 1378,0 грн) за 1 кв.м. 13,78 грн.
Неоподатковувана площа для квартири/квартир згідно з рішенням органу місцевого самоврядування — 60 м2.
Розрахунок суми податку
(120 м2 — 60 м2) × 1,38 грн. + (135-120) × 13,78 грн. = 289,50 грн.

ПРИКЛАД 3
У власності фізичної особи перебуває житловий будинок загальною площею 300 м2, який вона володіла цілий рік.
Власники житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток, площею від 120 до 250 кв.м. сплачують 0,1% від мінімальної зарплати (на 01.01.2016 р. 1378,0 грн). за 1 кв.м. площі понад 120 кв.м. – 1,38 грн. За житловий будинок/будинки, у тому числі їх частки, площею понад 250 кв. м : 1% від мінімальної зарплати (на 01.01.2016 р. 1378,0 грн). за 1 кв.м. – 13,78 грн. Неоподатковувана площа для житлового будинку/будинків згідно з рішенням органу місцевого самоврядування — 120 м2.
Розрахунок суми податку
(250 м2 — 120 м2) × 1,38 грн. + (300 - 250) × 13,78 грн. = 868,40 грн.

ПРИКЛАД 4
У власності фізичної особи перебуває будинок та квартира загальною площею 240 м2 та 170 м2 відповідно, якими вона володіла повний рік.
Якщо у власності фізичної особи перебувають різні типи об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх частки (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) то за площу від 180 до 370 кв.м сплачується 0,1% від мінімальної зарплати (на 01.01.2016 р. 1378,0 грн). за 1 кв.м- 1,38грн., за площу 370 кв.м і вище сплачується 1% від мінімальної зарплати (на 01.01.2016 р. 1378,0 грн). за 1 кв.м.-13,78грн.
Неоподатковувана площа для квартири/квартир згідно з рішенням органу місцевого самоврядування — 180 м2.
Розрахунок суми податку
(370 м2 — 180 м2) × 1,38 грн.)+ (410 м2 — 370 м2) × 13,78 грн. = 813,40грн.

Сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з об'єктів житлової нерухомості м. Чернівці, які перебувають у власності фізичних осіб необхідно за реквізитами:
- за кодом класифікації доходів бюджету 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості: назва отримувача коштів – ГУ ДКСУ у Чернівецькій області; код отримувача (код за ЄДРПОУ) – 37978173; рахунок отримувача – 31417617700002; банк отримувача - ГУДКСУ у Чернівецькій області; код банку отримувача (МФО) – 856135.
Звірити бюджетні рахунки можна на офіційному порталі територіальних органів Головного управління ДФС у Чернівецькій області за посиланням: http://cv.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 54-56-51, 54-60-23, або завітавши до Чернівецької ОДПІ за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А, каб. №№208, 222.
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