Внесок працюючих буковинців до бюджету склав понад 1 млрд. грн. податку на доходи фізичних осіб

Відтак, з вказаної суми за сім місяців поточного року бюджети місцевих громад отримали742,5 млн гривень податку на доходи фізичних осіб, а до державного бюджету надійшло 261,6 млн. грн. Загалом, цьогорічні надходження перевищили показник минулого року на 335,2 млн. грн. - інформують у Головному управлінні ДФС Буковини.



Така результативність – це черговий приклад високої відповідальності буковинської бізнес – спільноти за дотриманням державних гарантій в оплаті праці своїх найманих працівників.



Однак у відомстві наголошують: статтею 127 ПКУ передбачено, що ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 25%сумиподатку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.



Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 50% суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.



Дії, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75% суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.



Зазначені штрафи не застосовуються, коли ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податку на доходи фізичних осіб самостійно виявляється податковим агентом при проведенні перерахунку цього податку та виправляється у наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року згідно з нормами Кодексу.



Крім того, відповідно до ст.129 ПКУ, у день настання строку погашення податкового зобов’язання, визначеного податковим агентом при виплаті (нарахуванні) доходів на користь платників податків – фізичних осіб, та/або контролюючим органом під час перевірки такого податкового агента нараховується пеня.