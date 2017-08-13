Теми Дня ТВА неділя, 13.08.2017







Неділя, 13.08.17:

- На Буковині розпочався міжнародний творчий пленер із художньої кераміки "Буковина-2017".

- Повернути набережну чернівчанам вирішили активісти - і розпочали проект "Прут заново".

- Дві кімнати ерготерапії відкрили у обласному центрі медико-соціальної реабілітації "Особлива дитина".

- На Соборній площі Чернівців влаштували Global village.

- Про тонку грань між стереотипами та мовою ненависті говорили у Чернівцях у Відкритому університеті для дорослих.

- Буковина очима іноземців.

- У Чернівцях свою нову книгу "Саудаде" презентував український письменник Андрій Любка.