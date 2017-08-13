НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар. На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).
Неділя, 13.08.17: - На Буковині розпочався міжнародний творчий пленер із художньої кераміки "Буковина-2017". - Повернути набережну чернівчанам вирішили активісти - і розпочали проект "Прут заново". - Дві кімнати ерготерапії відкрили у обласному центрі медико-соціальної реабілітації "Особлива дитина". - На Соборній площі Чернівців влаштували Global village. - Про тонку грань між стереотипами та мовою ненависті говорили у Чернівцях у Відкритому університеті для дорослих. - Буковина очима іноземців. - У Чернівцях свою нову книгу "Саудаде" презентував український письменник Андрій Любка.