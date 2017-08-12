НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар. На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).
Субота, 12.08.17: - Медиків обурили звинувачення депутатів, мовляв, на закупівлі мамографа намагаються вкрасти бюджетні гроші. - 3,5 мільйона виділили на дитбудинки сімейного типу на Буковині. - Будинок на вул. 28 червня в експлуатацію не здали, а людей заселили. - Чому водоканал збитковий та хто хотів би його приватизувати? - Захисники простих людей змушують чиновників випрошувати у них зарплатню. - Басейн на стадіоні "Буковина" депутати хочуть віддати у приватні руки. - 400 дітей уже навчились плавати завдяки безкоштовній програмі Федерації плавання, управління освіти та міськради. - Театральну площу реконструюють.