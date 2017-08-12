Теми Тижня ТВА субота, 12.08.2017





Субота, 12.08.17:

- Медиків обурили звинувачення депутатів, мовляв, на закупівлі мамографа намагаються вкрасти бюджетні гроші.

- 3,5 мільйона виділили на дитбудинки сімейного типу на Буковині.

- Будинок на вул. 28 червня в експлуатацію не здали, а людей заселили.

- Чому водоканал збитковий та хто хотів би його приватизувати?

- Захисники простих людей змушують чиновників випрошувати у них зарплатню.

- Басейн на стадіоні "Буковина" депутати хочуть віддати у приватні руки.

- 400 дітей уже навчились плавати завдяки безкоштовній програмі Федерації плавання, управління освіти та міськради.

- Театральну площу реконструюють.