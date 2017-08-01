Додаткова оплачувана відпустка учасникам бойових дій та інвалідам війни

З 06.06.2015 р. окремі категорії ветеранів війни отримали можливість скористатися додатковою оплачуваною відпусткою (далі — «військова» відпустка) тривалістю 14 календарних днів на рік. Право на таку відпустку передбачене ст. 772 КЗпП і ст. 162 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки). Хто до них належить? Учасники бойових дій та інваліди війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII (далі — Закон № 3551).
Якщо демобілізований працівник отримав посвідчення учасника бойових дій (інваліда війни), то після його надання роботодавцю він матиме право на «військову» відпустку.Що потрібно знати про таку відпустку?
1. «Військова» відпустка не належить до щорічних. Отже, норми Закону про відпустки,передбачені для щорічних відпусток ( ст. 10 — 12 Закону про відпустки), на порядок надання такої відпустки не поширюються. Таким чином, «військова» відпустка не може бути:
— перенесена або продовжена на частини з причин, зазначених у ст. 11 Закону про відпустки;
— поділена на частини.Відкликання працівника з «військової» відпустки також є неможливим.
2. «Військову» відпустку надають понад щорічну основну та додаткову відпустки.
3. «Військову» відпустку надають за календарний рік незалежно від відпрацьованого у цьому році часу.
Така відпустка має бути використана працівником протягом календарного року. Відпустку, початок якої припадає на один рік, а закінчення — на наступний, вважають відпусткою за той рік, на який припадає її початок.
Увага! Якщо працівник з якихось причин не скористався своїм правом на «військову» відпустку в поточному році, то на наступні роки не використані ним дні такої відпустки не переносяться.
4. «Військову» відпустку не продовжують на святкові та неробочі дні, що припадають на період такої відпустки. Такі дні включають до тривалості додаткової відпустки та оплачують у загальному порядку.
5. Грошова компенсація за невикористані дні «військової» відпустки не надається.
Працівник, який змінює місце роботи в поточному році, матиме право на «військову» відпустку за новим місцем роботи за умови, що він не використав її за попереднім місцем роботи. Підтвердженням може слугувати довідка, видана попереднім роботодавцем.
6. «Військова» відпустка — це оплачувана відпустка.
Розрахунок суми відпускних проводять згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100, виходячи із заробітку за останні 12 календарних місяців роботи.
Зоя ФЕДИК
в. о. начальника відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області