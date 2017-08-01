Додаткова оплачувана відпустка учасникам бойових дій та інвалідам війни

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09:30
14 серпня

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09:17
14 серпня

Чи оподатковується нерухомість, яка перебуває у власності фізосіб-сільгоспвиробників?

09:05
14 серпня

Внесок працюючих буковинців до бюджету склав понад 1 млрд. грн. податку на доходи фізичних осіб

08:59
14 серпня

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08:51
14 серпня

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08:43
14 серпня

Індекс інфляції у липні 2017 року

08:41
14 серпня

29 дітей з Буковини вирушили на відпочинок до Молдови

13:45
10 серпня

Відповідальність за вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів

13:16
10 серпня

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Чернівецької області

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10 серпня

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09:18
10 серпня

Які документи мають бути на торговому місці у підприємця - “загальносистемника”

09:09
10 серпня

Як отримати витяг з Реєстру платників єдиного податку

09:00
10 серпня

До уваги буковинців! Режим роботи ЦОПу Чернівецької ОДПІ

08:58
10 серпня

За чисте довкілля чернівчани сплатили 1,2 млн. грн.

16:29
09 серпня

Поліцейські Садгірського відділення по гарячим слідам викрили неодноразово судимого зловмисника

10:54
09 серпня

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10:53
09 серпня

За несплату або несвоєчасну сплату за землю передбачено відповідальність

10:52
09 серпня

Оновлено Звіт неприбуткових організацій

10:46
09 серпня

Дбаємо про пенсійне забезпечення заробітчан

09:06
09 серпня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 8 серпня 2017 року

08:46
09 серпня

Бюджет столиці Буковини отримав на 113 млн. грн. податків більше, ніж торік

08:45
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08:45
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Петро КОБЕВКО, журналіст:

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У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІН НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.

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Що, Де, Коли
22 серпня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


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Додаткова оплачувана відпустка учасникам бойових дій та інвалідам війни

Сьогодні, 08:59 / Коментарів: 0
Додаткова оплачувана відпустка учасникам бойових дій та інвалідам війниЗ 06.06.2015 р. окремі категорії ветеранів війни отримали можливість скористатися додатковою оплачуваною відпусткою (далі — «військова» відпустка) тривалістю 14 календарних днів на рік. Право на таку відпустку передбачене ст. 772 КЗпП і ст. 162 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки). Хто до них належить? Учасники бойових дій та інваліди війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII (далі — Закон № 3551).

Якщо демобілізований працівник отримав посвідчення учасника бойових дій (інваліда війни), то після його надання роботодавцю він матиме право на «військову» відпустку.

Що потрібно знати про таку відпустку?

1. «Військова» відпустка не належить до щорічних. Отже, норми Закону про відпустки,передбачені для щорічних відпусток ( ст. 10 — 12 Закону про відпустки), на порядок надання такої відпустки не поширюються. Таким чином, «військова» відпустка не може бути:
— перенесена або продовжена на частини з причин, зазначених у ст. 11 Закону про відпустки;
— поділена на частини.

Відкликання працівника з «військової» відпустки також є неможливим.

2. «Військову» відпустку надають понад щорічну основну та додаткову відпустки.

3. «Військову» відпустку надають за календарний рік незалежно від відпрацьованого у цьому році часу.

Така відпустка має бути використана працівником протягом календарного року. Відпустку, початок якої припадає на один рік, а закінчення — на наступний, вважають відпусткою за той рік, на який припадає її початок.

Увага! Якщо працівник з якихось причин не скористався своїм правом на «військову» відпустку в поточному році, то на наступні роки не використані ним дні такої відпустки не переносяться.

4. «Військову» відпустку не продовжують на святкові та неробочі дні, що припадають на період такої відпустки. Такі дні включають до тривалості додаткової відпустки та оплачують у загальному порядку.

5. Грошова компенсація за невикористані дні «військової» відпустки не надається.

Працівник, який змінює місце роботи в поточному році, матиме право на «військову» відпустку за новим місцем роботи за умови, що він не використав її за попереднім місцем роботи. Підтвердженням може слугувати довідка, видана попереднім роботодавцем.

6. «Військова» відпустка — це оплачувана відпустка. Розрахунок суми відпускних проводять згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100, виходячи із заробітку за останні 12 календарних місяців роботи.

Зоя ФЕДИК
в. о. начальника відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

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