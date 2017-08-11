Теми Дня ТВА п'ятниця, 11.08.2017





П'ятниця, 11.08.17:

- Захисники простих людей змушують чиновників випрошувати у них зарплатню.

- По всій країні розгорнули штаби оперативного реагування, аби захистити права аграріїв.

- Майже чверть буковинських школярів не склали ЗНО з української мови.

- Цьогоріч на Буковині зареєстрували 5 спалахів кишкових інфекцій.

- Напередодні початку навчального року рятувальники взялися перевіряти безпечність студентських гуртожитків.

- У ставку через необережність потонув 59-річний буковинець.

- Прикордонники ловили контрабандистів та затримали п'яних громадян Молдови.

- У Чернівцях свою нову книгу "Саудаде" презентував український письменник Андрій Любка.