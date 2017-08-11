НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар. На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).
П'ятниця, 11.08.17: - Захисники простих людей змушують чиновників випрошувати у них зарплатню. - По всій країні розгорнули штаби оперативного реагування, аби захистити права аграріїв. - Майже чверть буковинських школярів не склали ЗНО з української мови. - Цьогоріч на Буковині зареєстрували 5 спалахів кишкових інфекцій. - Напередодні початку навчального року рятувальники взялися перевіряти безпечність студентських гуртожитків. - У ставку через необережність потонув 59-річний буковинець. - Прикордонники ловили контрабандистів та затримали п'яних громадян Молдови. - У Чернівцях свою нову книгу "Саудаде" презентував український письменник Андрій Любка.