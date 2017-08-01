«Чернівцігаз Збут» направило майже 7 тисяч попереджень "злісним" боржникам

За підсумками І півріччя поточного року майже 7 тис споживачів природного газу отримали досудові пропозиції щодо сплати заборгованості, що на 80% більше в порівнянні із аналогічним періодом 2016 року.
Тенденція зростання заборгованості серед населення змушує ТОВ «Чернівцігаз Збут» направляти досудові пропозиції найбільшим боржникам, а згодом й ініціювати відключення та стягнення заборгованості через суд. З початку 2017 року побутовим споживачам таких попереджень направлено 6799. Найбільше попереджень скеровано споживачам блакитного палива міста Чернівці, Кіцманського, Новоселицького та Кельменецького районів Чернівецької області.
Зростання заборгованості споживачів перешкоджає газопостачальній компанії ТОВ «Чернівцігаз Збут» своєчасно розрахуватись з державним постачальником НАК «Нафтогаз України» , придбати необхідні обсяги для забезпечення безперебійного газопостачання та направити складову тарифу газорозподільній компанії ПАТ «Чернівцігаз», що забезпечує функціонування аварійно-диспетчерських та експлуатаційних служб, обслуговування та модернізацію газових мереж краю.
«В межах чинного законодавства, якщо накопичені борги систематично не погашаються, компанія зобов’язана припинити газопостачання. Спочатку ми направляємо досудову пропозицію, в разі відсутності реакції з боку одержувача послуги, ініціюємо відключення та вимушені звертаємося до суду. Останнє являється затратним як з боку споживачів, так і компанії» - зазначає директор ТОВ «Чернівцігаз Збут» Володимир Ляшенко.
З початку поточного року 304 домоволодіння від’єднано від газопостачання, з яких 147 ведуться судові справи. Відновлення газопостачання для таких споживачів, можливе лише після повного погашення заборгованості та компенсації збитків пов’язаних з послугами відключення та підключення.
Нагадуємо, що для уникнення відключень клієнти компанії можуть звернутись з проханням погасити борги за послуги газопостачання частинами. Реструктуризація заборгованості надається в термін від 3 до 6, в окремих випадках до - 12 місяців.
press@cvgaszbut