Буковинець втопився під час годування риби

10 серпня на ставку в м. Заставна внаслідок необережного поводження на воді втопився 59-річний місцевий житель. Чоловік сів у човен та відплив від берега, щоб погодувати рибу. Через необережність чоловік впав у воду, а резиновий костюм, в який він був одягнутий, швидко почав набирати воду і чоловік почав тонути. Місцеві жителі, які кинулися на допомогу, врятувати людське життя вже не змогли. На даний час тіло потопельника направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточних причин смерті. Про це інформує прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.З початку 2017 року на водоймах Чернівецької області втопилась 21 людина, з них 1 дитина. Управління ДСНС України у Чернівецькій області звертається до всіх буковинців бути вкрай обережними під час відпочинку на воді та суворо дотримуватися правил безпеки!