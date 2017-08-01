29 дітей з Буковини вирушили на відпочинок до Молдови

12 серпня, 29 дітей – мешканців Глибоцького, Герцаївського, Новоселицького районів та міста Чернівців вирушили на відпочинок до Республіки Молдова.



«Молдовські колеги звернулися до профільних міністерств України з ініціативою про відпочинок та оздоровлення дітей на території їх країни. У зв'язку з тим, що в Чернівецькій області компактно проживає румуномовне населення, буковинцям було запропоновано відправити дітей на відпочинок до Молдови, - зазначив заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Богатирець. - З міста Чернівці наразі виїжджають 17 дітей від 10 до 17 років, решта – з Новоселицького району. Всі витрати на проживання, харчування та розваги взяла на себе приймаюча сторона. З нашого боку - забезпечення транспортних витрат».



Посадовець побажав юним буковинцям гарних вражень, цікавих знайомств, а також щоб вони почали новий навчальний рік повні сил та натхнення.



Діти будуть перебувати з 12 по 22 серпня у літньому таборі «Prietenia» («Дружба») , що розташований у селі Кошница Дубоссарського району Республіки Молдова.



На відпочинок до сусідньої країни вирушили учні навчальних закладів з викладанням на молдавській та румунській мовах, які є переможцями різноманітних конкурсів, спортивних змагань, досягли успіхів в образотворчому мистецтві, музиці або є відмінниками навчання - повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.