НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.
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"Це не війна, а розстріл": Жданов назвав причину втрат ВСУ на Донбасі
Сьогодні, 08:37 / Коментарів: 0
Незважаючи на санкції Заходу Росія поводиться безкарно на Донбасі і підсилює там ескалацію бойових дій. Окупанти не дотримуються перемир'я і розстрілюють позиції Збройних сил України, які регулярно зазнають втрат на лінії розмежування.
Про це в ефірі Обозреватель.LIVE заявив військовий експерт Олег Жданов.
«Я б не сказав, що це позиційна війна. Це просто розстріл», - підкреслив він.
Експерт висловив стурбованість у зв'язку з тим, що оголошеного режиму припинення вогню дотримується тільки українська сторона, а окупанти його постійно порушують.
«Ні миру, ні війни», - так Жданов охарактеризував ситуацію на фронті.
«У нас війська мають наказ не відкривати вогонь у відповідь, а не на випередження ... Вони відкривають вогонь в критичній ситуації, коли утримати позицію під обстрілом не представляється реальним. Звідси всі втрат», - підкреслив він.
«Це не війна, а просто розстріл наших позицій», - зазначив експерт. Жданов переконаний, що введені на глобальному рівні санкції не в змозі зупинити РФ на Донбасі.
«Ніхто не займається нашим конфліктом безпосередньо, все зайнялися геополітикою ... А тут, на фронті, повна безкарність», - додав він.