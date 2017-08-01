У селі Сучевени спалах епідемії

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ СПАЛАХУ САЛЬМОНЕЛЬОЗУ СЕРЕД ОСІБ, ЯКІ БУЛИ НА ВЕСІЛЛІ В ЗАКЛАДІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В С. СУЧЕВЕНИ ГЛИБОЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Під час спалаху сальмонельозу, пов'язаного із проведенням святкового весільного банкету 16-17 липня 2017 року в закладі ресторанного господарства «Париж», що в с. Сучевени Глибоцького району, захворіло 24 особи, в тому числі 1 дитина. Всім хворим встановлено остаточний діагноз - сальмонельоз, у 9 хворих діагноз підтверджено лабораторно, у решти – на основі клініко-епідеміологічних даних. Всі захворілі завершили курс лікування, їх стан задовільний.
В ході епідеміологічного розслідування робочою групою, до складу якої входили працівники Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області та Державної установи «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України», було обстежено об'єкт, де виник спалах, опитано хворих та осіб з числа гостей, що не захворіли, опрацьовано медичну документацію, відібрано та досліджено зразки питної води з локального водопроводу закладу, зразки наявних сировини та харчових продуктів, вогнищеві змиви, організовано лабораторне обстеження персоналу закладу. Відповідно до результатів лабораторних досліджень (обстеження), зразки води без відхилень від санітарних норм, патогенної мікрофлори в сировині, харчових продуктах, на об'єктах довкілля в закладі не виявлено, носійство патогенної мікрофлори кишкової групи серед персоналу відсутнє.
Водночас, на об'єкті були виявлені ризики, які потенційно могли сприяти потраплянню збудника інфекції на харчоблок та зумовити його подальше поширення (невідомого походження сировина, харчові продукти з яких готувались страви, перехрещення потоків сировини та готової продукції, чистого та брудного посуду, висока ймовірність застосування розділового інвентарю не за призначенням).
Врахувавши всі обставини виникнення спалаху було зроблено висновок, що ймовірною його причиною стали готові страви, інфіковані сальмонелою.
Діяльність закладу тимчасово призупинялась рішенням позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Глибоцькій районній державній адміністрації. Виявлені в закладі ризики було усунено, діяльність закладу відновлено.
Про це інформує Державна установа «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України».