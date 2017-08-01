Контрабандист під прикриттям, або пильнуйте шахрая

Історія продовжується…Вкотре гортаємо нові і цікаві сторінки життя вже раніше нам відомого буковинського «громадського активіста» Валерія Аірінія - Богданова.Справжній патріот, антикорупціонер, борець з контрабандою, громадський активіст, журналіст! За такі головні ролі отримують «Оскара»! Браво!А коли режисер говорить «Стоп кадр» з’являється вже зовсім інша постать: колишній засуджений, контрабандист та шахрай…Жодних оцінок чи домислів, лише факти, що мають документальне підтвердження, лягли в основу продовження цієї історії.Так ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 23.06.2017 тимчасово заборонено Аіріні В.Б. виїжджати за межі території України. Підставою для ухвалення такого рішення стало кримінальне минуле даної особи – шахрайство. Нагадаємо: шляхом обману та зловживанням довірою, тоді ще Богданов В.Б. привласнив собі 283 270 грн. А ще, з метою уникнення відповідальності, Богданов стає Аірінієм. Цікавим в даному рішенні суду є те, що «наш актор», маючи такі різноманітні ролі, за які, напевно, зовсім не погано платять, перед державою залишається скромним чоловіком! Адже в нього немає ані транспортного засобу, ані будь – якого нерухомого майна і навіть пенсії! Тобто, виконавчій службі і суду вже нічого не залишилося, як обмежити його у праві виїзду за межі України.Отож, громадяни, будьте пильними! Винахідливість шахраїв не знає меж і нові способи позбавити людину її грошей чи майна виникають постійно.