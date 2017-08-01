Ліквідовано канал торгівлі людьми з України до Великобританії, де громадян експлуатували в умовах рабства

Державна прикордонна служба України на початку 2016 року розпочала збір доказової бази та розробку каналу торгівлі людьми, що пов'язаний з вербуванням та переміщенням громадян України через кордон. Як з’ясувалося згодом це була потужна міжнародна схема, в якій обдурені громадяни фактично попадали в рабство. До злочинної групи входили більше 10 встановлених учасників.
Вже в липні минулого року прикордонники направили повідомлення до Національної поліції, де було відкрито кримінальне провадження за ст. 149 (торгівля людьми) ККУ.
Аби припинити діяльність каналу відбувалася тісна співпраця з співробітниками Нацполіції та правоохоронними і прикордонними органами низки європейських країн.
Як зауважив під час спільної прес-конференції в «Укрінформі» помічник Голови Держприкордонслужби – прес-секретар Олег Слободян, особливість цього каналу в тому, що фактично мова йде про рабство ХХІ століття. «Людей обманювали, користуючись їх прагненням підзаробити. Вони легально виїжджали до Польщі, а далі посібники підшукували їм діючі документи зі схожою зовнішністю і переправляли до Великобританії. Загалом цей канал діяв з 2012 року», - зазначив він.
В листопаді 2016 року в пункті пропуску «Ягодин» за ініціативи прикордонного відомства організовано та проведено міжнародну зустріч. Участь в ній взяли оперативні співробітники Держприкордонслужби, представники Нацполіції, а також прикордонних служб Польщі, Литви та Національного кримінального агентства Великобританії. В подальшому була залучена прикордонна служба Латвії.
У ході обміну інформацією проходило ще декілька спільних зустрічей, а фінальна – по завершенню операції відбулася наприкінці травня в Адміністрації Держприкордонслужби.
У ході прес-конференції головний оперуповноважений Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми Національної поліції України Андрій Гаманюк зазначив, що громадяни України потрапляли в трудову експлуатацію злочинним шляхом. «Спільно з правоохоронними органами Республіки Польща, Литовської Республіки був задокументовано та доведено слідством наявність умислу на злочинні дії, наявність речових доказів, вилучених під час обшуків за місцем проживання фігурантів», - сказав він.
Протягом 4-6 серпня цього року на території України, Польщі та Литви завершено довготривалу міжнародну операцію по ліквідації каналу торгівлі людьми із України до Великобританії.
«Прикордонна варта Польщі приймала участь в міжнародній скоординованій, і як видно, успішній операції. Польща в першу чергу була транзитною територією, через яку організатори переправляли жертв торгівлі людьми. До складу викритої злочинної групи входили також громадяни Польщі», - зауважив під час спільної прес-конференції офіцер зв’язку Прикордонної варти Польщі при Посольстві Польщі в Україні.
За наявними даними канал функціонував з 2012 року. Загалом було переправлено близько 250 осіб, з яких тільки у цьому році 50. Однак їх кількість може бути значно більшою, це буде встановлюватися слідством.
Сам канал та його організатори заманювали довірливих громадян, як правило тих, які мали потребу в грошах та низький рівень життя, анонсуючи їм яскраву можливість в короткі терміни покращити своє матеріальне становище і відповідно умови життя легально працюючи в Лондоні.
Піддавшись обіцянкам люди починали жити в «кредит» від злочинців, погасити борг вони пропонували по завершенню справи. При цьому на початку подорожі громадянам озвучувалася вартість їх переправлення в Великобританію 4,5 тисяч доларів США. Маршрути пролягали через Польщу-Німеччину-Францію та Польщу-Литву-Латвію. На певних етапах «подорожі» організатори надавали громадянам чужі паспорти громадян деяких країн ЄС. Для цього на адресу посібників у Литві надсилалися фотокартки осіб, яким необхідно підібрати документи, а також їх зовнішні ознаки. Після цього підшукувалися особи, які мають зовнішні сходження. Грошові кошти від потерпілих та спільників, злочинці отримували користуючись електронними платіжними системами швидких переказів
Однак після того як довірливі люди в надії підзаробити потрапляли в Сполучене Королівство вартість послуги збільшувалася до 6-7 тисяч у. о.
Тим самим люди потрапляли в боргові зобов’язання, піддавалися приниженню та тиску, у них відбирали паспортні документи. Вони мали будь-що відробити та повернути затрачені на них кошти. А останнім часом вони фактично здавалися в рабство на території країни транзиту. Без жодного заробітку їх експлуатували на сільськогосподарських та фермерських господарствах. При цьому працювали вони можна сказати за їжу, яку могли отримувати не щодня.
4 серпня литовські правоохоронці на своїй території затримали українського організатора, який вивіз з України через Польщу та доправив 5 чергових жертв. Затримали його спільно з членами групи, в т.ч. з Литви.
Загалом в Литві були затримані український та литовський організатори, 2 пособники іноземця та 9 жертв торгівлі людьми, серед яких і останні 5 обдурених громадян.