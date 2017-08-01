Ліквідовано канал торгівлі людьми з України до Великобританії, де громадян експлуатували в умовах рабства

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10 серпня

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10:42
10 серпня

Майже половина буковинських пенсіонерів отримують пенсії у банках

09:39
10 серпня

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09:18
10 серпня

Які документи мають бути на торговому місці у підприємця - “загальносистемника”

09:09
10 серпня

Як отримати витяг з Реєстру платників єдиного податку

09:00
10 серпня

До уваги буковинців! Режим роботи ЦОПу Чернівецької ОДПІ

08:58
10 серпня

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16:29
09 серпня

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09 серпня

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10:53
09 серпня

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10:52
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09:06
09 серпня

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08:46
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08:45
09 серпня

Спрощення процедури обліку платників податків

08:45
09 серпня

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08:44
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Що робити, якщо втрачено листок непрацездатності?

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметівВійна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІН НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!
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10 серпня о 16:00
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація бестселера "Червоний" Андрія Кокотюхи.
10 серпня о 16.00
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація бестселера "Червоний" Андрія Кокотюхи. Захід пройде у форматі спілкування з читачами, обговорення книги та фільму, автограф- та фотосесії за участю автора книги "Червоний" і сценарію однойменної кінодрами Андрія Кокотюхи та виконавця головної ролі у фільмі актора Миколи Берези.
10 серпня о 19.00
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація нової книжки Андрія Любки "Саудаде", яка побачила світ у Meridian Czernowitz.
Модератор - Лілія Шутяк.
22 серпня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


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Ліквідовано канал торгівлі людьми з України до Великобританії, де громадян експлуатували в умовах рабства

Сьогодні, 15:27 / Коментарів: 0
Ліквідовано канал торгівлі людьми з України до Великобританії, де громадян експлуатували в умовах рабстваДержавна прикордонна служба України на початку 2016 року розпочала збір доказової бази та розробку каналу торгівлі людьми, що пов'язаний з вербуванням та переміщенням громадян України через кордон. Як з’ясувалося згодом це була потужна міжнародна схема, в якій обдурені громадяни фактично попадали в рабство. До злочинної групи входили більше 10 встановлених учасників.
Вже в липні минулого року прикордонники направили повідомлення до Національної поліції, де було відкрито кримінальне провадження за ст. 149 (торгівля людьми) ККУ.
Аби припинити діяльність каналу відбувалася тісна співпраця з співробітниками Нацполіції та правоохоронними і прикордонними органами низки європейських країн.
Як зауважив під час спільної прес-конференції в «Укрінформі» помічник Голови Держприкордонслужби – прес-секретар Олег Слободян, особливість цього каналу в тому, що фактично мова йде про рабство ХХІ століття. «Людей обманювали, користуючись їх прагненням підзаробити. Вони легально виїжджали до Польщі, а далі посібники підшукували їм діючі документи зі схожою зовнішністю і переправляли до Великобританії. Загалом цей канал діяв з 2012 року», - зазначив він.
В листопаді 2016 року в пункті пропуску «Ягодин» за ініціативи прикордонного відомства організовано та проведено міжнародну зустріч. Участь в ній взяли оперативні співробітники Держприкордонслужби, представники Нацполіції, а також прикордонних служб Польщі, Литви та Національного кримінального агентства Великобританії. В подальшому була залучена прикордонна служба Латвії.
У ході обміну інформацією проходило ще декілька спільних зустрічей, а фінальна – по завершенню операції відбулася наприкінці травня в Адміністрації Держприкордонслужби.
У ході прес-конференції головний оперуповноважений Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми Національної поліції України Андрій Гаманюк зазначив, що громадяни України потрапляли в трудову експлуатацію злочинним шляхом. «Спільно з правоохоронними органами Республіки Польща, Литовської Республіки був задокументовано та доведено слідством наявність умислу на злочинні дії, наявність речових доказів, вилучених під час обшуків за місцем проживання фігурантів», - сказав він.
Протягом 4-6 серпня цього року на території України, Польщі та Литви завершено довготривалу міжнародну операцію по ліквідації каналу торгівлі людьми із України до Великобританії.
«Прикордонна варта Польщі приймала участь в міжнародній скоординованій, і як видно, успішній операції. Польща в першу чергу була транзитною територією, через яку організатори переправляли жертв торгівлі людьми. До складу викритої злочинної групи входили також громадяни Польщі», - зауважив під час спільної прес-конференції офіцер зв’язку Прикордонної варти Польщі при Посольстві Польщі в Україні.
За наявними даними канал функціонував з 2012 року. Загалом було переправлено близько 250 осіб, з яких тільки у цьому році 50. Однак їх кількість може бути значно більшою, це буде встановлюватися слідством.
Сам канал та його організатори заманювали довірливих громадян, як правило тих, які мали потребу в грошах та низький рівень життя, анонсуючи їм яскраву можливість в короткі терміни покращити своє матеріальне становище і відповідно умови життя легально працюючи в Лондоні.
Піддавшись обіцянкам люди починали жити в «кредит» від злочинців, погасити борг вони пропонували по завершенню справи. При цьому на початку подорожі громадянам озвучувалася вартість їх переправлення в Великобританію 4,5 тисяч доларів США. Маршрути пролягали через Польщу-Німеччину-Францію та Польщу-Литву-Латвію. На певних етапах «подорожі» організатори надавали громадянам чужі паспорти громадян деяких країн ЄС. Для цього на адресу посібників у Литві надсилалися фотокартки осіб, яким необхідно підібрати документи, а також їх зовнішні ознаки. Після цього підшукувалися особи, які мають зовнішні сходження. Грошові кошти від потерпілих та спільників, злочинці отримували користуючись електронними платіжними системами швидких переказів
Однак після того як довірливі люди в надії підзаробити потрапляли в Сполучене Королівство вартість послуги збільшувалася до 6-7 тисяч у. о.
Тим самим люди потрапляли в боргові зобов’язання, піддавалися приниженню та тиску, у них відбирали паспортні документи. Вони мали будь-що відробити та повернути затрачені на них кошти. А останнім часом вони фактично здавалися в рабство на території країни транзиту. Без жодного заробітку їх експлуатували на сільськогосподарських та фермерських господарствах. При цьому працювали вони можна сказати за їжу, яку могли отримувати не щодня.
4 серпня литовські правоохоронці на своїй території затримали українського організатора, який вивіз з України через Польщу та доправив 5 чергових жертв. Затримали його спільно з членами групи, в т.ч. з Литви.
Загалом в Литві були затримані український та литовський організатори, 2 пособники іноземця та 9 жертв торгівлі людьми, серед яких і останні 5 обдурених громадян.
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