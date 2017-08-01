"Не пытайтесь нас завоевать, у нас такой опыт партизанской борьбы и подполья, что это будет последняя страна, которую вы оккупировали", - звернення українця до РФ

"Мы очень скромные, мы помним об Украинских фронтах, где каждый третий Герой Советского Союза был украинец, мы единственные кто, продолжал в рядах УПА вести боевые действия до 1953-54 гг после окончания Второй Мировой на своей территории. Мы герои, все, без исключения и мы об этом знаем. Нет, мы не ненавидим своих врагов, мы их презираем, это наша сила, наш дух. Мы всегда знаем что победим, нами движет сила освободителей, а не завоевателей", - написав В'ячеслав Мазуренко у своєму блозі, передають Патріоти України.Никогда не пытайтесь нас завоевать, у нас такой опыт партизанской борьбы и подполья, что это будет последняя ваша страна, которую вы оккупировали. Мы по духу воины, по роду и по призванию. Только у нас Герои могут с деревянными щитами и палками идти на вооруженный спецназ. Мы вселяем леденящий ужас в своих врагов, мы парализуем их страхом, сковываем их трепетом и заставляем бежать. Мы универсальны, разобщены, разбросаны по свету, индивидуальны, мы каждый сам по себе уже боевой отряд — и в этом наша Сила.Только у нас могут бандеровцы охранять синагоги, евреи создавать сотни самообороны, русские быть украинскими националистами, а крымские татары скандировать «Крим — це Україна!». Наши враги всегда в нас ошибаются, друзья нас чувствуют и понимают. Никогда не воюйте с Украиной, как только вы подумали как нас завоевать, мы уже думаем де в вас будуть краще рости огірки. Нічого особистого, просто ми такі є. Слава Україні!