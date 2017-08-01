Мер Конотопа Артем Семеніхін пройшов 250 кілометрів, щоб передати листа Президенту

11 серпня 2017 року Артем Семеніхін, міський голова Конотопу, передав зверення від громади міста Президенту України Петро Порошенко, пронісши його пішки 250 кілометрів.
Однак замість представників влади, біля Адміністрації Президента його зустрів кордон поліції, національна гвардія і автозак. Спочатку працівники МВС намагались завадити меру стотисячного міста підійти до будівлі, однак згодом Артему вдалось пройти.
Лише через пів години до нього вийшла керівник приймальні президента і прийняла подання з підписами, запевнивши, що воно буде сьогодні ж передано керівництву держави.
“Як офіцер збройних сил України, я даю слово, що як тільки буде підписане рішення Верховної Ради України про розпуск Конотопської міської ради, я складу з себе повноваження конотопського міського голови і йду разом з нею на перевибори. Щоб все було чесно.
Якщо ж Президент не прислухається до голосу народу, на наступному тижні мешканці Конотопу разом зі мною оголосять голодування прямо біля його адміністрації. Якщо він далі триматиме на посадах таких бандитів, як наприклад губернатор Сумщини Микола Клочко, метастазу Яценюка, чи керівник фракції БПП в Конотопській міськраді Тарас Омельченко, його рейтинг дорівнюватиме нулю.Довідка:
Артем Семеніхін ішов з Конотопа, що на Сумщині до Києва шість днів пішки. За цей час він подолав 250 кілометрів дороги.
На такий відчайдушний крок його змусила катастрофічна ситуація у його місті. Більше десяти людей померло, не дочекавшись матеріальної допомоги на лікування. Діти АТОвців не отримали путівок на оздоровлення. Бюджетники не отримують зарплати, стоїть комунальний транспорт. Взимку дитячі садочки, школи, лікарні та квартири майже 100 тисяч конотопчан можуть лишитись без опалення. Не ремонтуються лікарні, дороги. Невдовзі вулиці міста перестануть освітлюватись.
Причиною цього є саботаж деяких депутатів міської ради, які вже шостий місяць не голосують за бюджет. Хоча проекти рішень вже готові, а на рахунках міста очікують 80 мільйонів гривень, направити їх на потреби міста неможливо без голосування міськради.
Всі можливі методи не допомогли змусити депутатів працювати. Єдиним виходом є перевибори міської ради. Тому Артем Семеніхін відправив листа до Верховної Ради України і Президента, які втім вже три місяці лишаються без відповіді.
П’ятого серпня на віче, отримавши відповідне доручення від громади, він вирушив на Київ пішки.