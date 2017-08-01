Понад 20 відсотків буковинців не склали ЗНО з української мови

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив результати зовнішнього незалежного оцінювання. Зокрема, на тестуванні з історії України не подолали поріг 30,80 відсотків випускників шкіл Чернівецької області, української мови та літератури - 20,61 відсотків випускників, а математики - 26,43 відсотків.
Разом з тим, на 180-200 балів ЗНО з історії України склали лише 4,13 відсотків випускників, з української мови та літератури - 7, 60 відсотків, а математики - 5,65 відсотків випускників.
Найменше відмінників - на ЗНО з фізики (2,91 відсотків), а найбільше - з німецької мови (20 відсотків абітурієнтів склали ЗНО на 180-200 балів).
Разом з тим, найгірші знання на ЗНО показали учні навчально-виховних комплексів, а найкращі - випускники гімназій та ліцеїв.Джерело