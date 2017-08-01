"Жити по-новому": після Саакашвілі собівартість ремонту 1 км доріг на Одещині зросла на 67%

Активіст РУХУ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі на Одещині Володимир Гавриш проаналізував динаміку зміни ціни на проведення дорожніх робіт за часів головування Михайла Саакашвілі та його наступника Степанова. Результати аналізу опубліковані активістом в Facebook.
6,76 млн. грн. за 1 км. при губернаторі М. Саакашвілі (2016 рік)
11,3 млн. грн. за 1 км. при губернаторі М. Степанова (2017 рік)
Виявилося, що після Саакашвілі собівартість ремонту 1 км доріг зросла на 67%. Це приблизно 600 млн грн плюс (а значить втрати) до вартості ремонтів – така ціна корупції тільки в цій одній сфері.
Розрахунок: по одній області, середній поточний ремонт, при тих же цінах на асфальт, курсі usd, і звичайно все ті ж самі підрядники (вони 10 років не змінюються в Одеській області.
То знову виникає питання, Саакашвілі був зі слів влади неефективним тому, що заважав красти, чи тому, що не показав результат? Цифри не брешуть, а от влада, здається – навпаки.
Всі дані взяті з відкритих джерел Prozorro - https://prozorro.gov.ua/tender/search?edrpou=25829550&status=complete
Прес-служба РУХУ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі
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