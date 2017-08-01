ДФС у Чернівецькій області спростовує "Тихий хутір" на Путильщині

Головне управління ДФС у Чернівецькій області розглянувши матеріали «Власник "Хутора Тихий" та Путильської молочарні має намір призупинити роботу своїх підприємств, заявляючи, що його бізнесу контролюючі органи області влаштували "терор", «У Путилі закривають молочарню» (Василь Гринюк), «Гребля молочним рікам» (Анатолій Тимків) та звернення журналістів з проханням прокоментувати слова Анатолія Стефанюка повідомляє наступне:У Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області стверджують: «Наше завдання щоб платники податків працювали на засадах сумлінності та відповідальності по відношенню до держави. Ми не проводимо безпідставних перевірок не втручаємося у роботу бізнесу – але натомість всі платники зобов’язані сумлінно сплачувати податки».Матеріали, викладені у статті, несуть упереджене ставлення до професійної діяльності фіскальної служби, а твердження про те, що «кошмарять» бізнес не відповідає дійсності. Розглянувши усі деталі спростовуємо викладену інформацію про факт порушень при проведенні документальної перевірки ТОВ "Путильська молочарня" та фактичної перевірки ТОВ «Хутір Тихий».Наведемо підтвердження цього – аудитори фіскального відомства не проводили перевірки даного підприємства з моменту його створення. (Про що пише сам автор статті).Також, щоб заперечити «усе виглядало так, ніби фіскали виконують чиєсь замовлення» роз’яснюємо, що графік проведення перевірок затверджується не Головним управлінням ДФС у Чернівецькій області, а відповідно до вимог Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 02 червня 2015 року №524 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 червня 2015 року за №751/27196, із змінами та доповненнями) ТОВ «Путильська молочарня» було включено до Плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на ІІ квартал 2017 року. Відповідно до вимог вищевказаного порядку План-графік затверджено керівником Державної фіскальної служби України.Необхідно враховувати, що до плану – графіку проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи (п. 77.2 ст. 77 Податкового кодексу).Ризики визначаються не в ручному режимі, а автоматизованою ризикоорієнтованою системою на підставі даних податкової та фінансової звітності платників податків, а також даних щодо ЗЕД. Критерії ризиків затверджені Порядком №524. Тому суб’єкти господарювання мають змогу самостійно оцінювати ризиковість власної діяльності та ймовірність потрапляння до об’єктів планового податкового контролю.У ТОВ "Путильська молочарня" підставою для включення до графіку були наявні наступні ризики.Перший - низький рівень сплати податку на прибуток.При отриманні десятків мільйонів доходів за 2014 -2016 роки сплачено до бюджету податку на прибуток всього 16,4 тис. грн.:з них, за 2014 рік - 2,3 тис. грн., за 2015 рік – 0 грн., за 2016 рік 14,1 тис. грн.Слід зауважити, що середній рівень сплати податку на прибуток на підприємствах, що здійснюють діяльність в даній галузі по Україні вищий в два і більше рази.Другий ризик - рівень сплати податку на додану за 2015 та 2016 роки становить по підприємству 0%, при тому що середній рівень сплати ПДВ по підприємствах, що здійснюють діяльність в даній галузі по Україні - 2,11% від обсягу реалізації.Третій ризик - середня заробітна плата виплачується працівникам підприємства на рівні мінімальної.Результати перевірки підтвердили ці ризики, оскільки встановлено заниження податку на прибуток на 414,7 тис. грн. та податку на додану вартість в сумі 90,6 тис. грн.Також перевіркою встановлено суттєві порушення, допущені підприємством при здійсненні касових операцій у національній валюті в Україні, зокрема порушення товариством вимог пункту 2.11 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 року № 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 13.01.2005 року за №40/10320:перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки;видача готівкових коштів під звіт без звітування щодо раніше виданих коштів на суму майже 6 млн. грн.Дані порушення і призвели в кінцевому результаті до нарахування 1,5 млн. грн. штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки.Керуючись статтею 56 Податкового кодексу України ТОВ «Путильська молочарня» подано скаргу до Державної фіскальної служби України на податкові повідомлення-рішення, прийняті за результатами документальної планової перевірки. В даний час процес адміністративного оскарження триває.Під час процедури перевірки скарг на будь-які неправомірні дії з боку працівників Головного управління ДФС у області від ТОВ «Путильська молочарня» не надходило. Це ще раз підтверджує, що дії працівників Головного управління ДФС у Чернівецькій області відповідають вимогам Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів, якими регламентується процедура здійснення перевірок, а будь-які вислови щодо «спроб незаконно отримати понад 2 млн. грн від Анатолія Стефанюка» не відповідає дійсності.Щодо пана Анатолія Стефанюка слід зазначити, що він не являється посадовою особою ТОВ «Путильська молочарня». Під час проведення перевірки спілкування ревізорів відбувалося виключно з посадовими особами підприємства, відповідальними за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, що також відповідає вимогам Податкового кодексу України.Стосовно проведення фактичної перевірки ТОВ «Хутір «Тихий» слід зазначити, що даною перевіркою встановлено ряд порушень чинного законодавства, зокрема Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг», а саме: невидача розрахункового документу (товарного чеку) при здійсненні контрольної закупки;не забезпечення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації.За ці порушення застосовано штрафних санкцій до ТОВ «Хутір «Тихий» в сумі 7,9 тис. грн. Донараховані штрафні санкції сплачені товариством у визначений законодавством термін в повному обсязі.Відповідно до пояснень, наданих директором ТОВ «Хутір Тихий» Ністором В.І. під час здійснення фактичної перевірки, порушення що зафіксовані перевіркою допущені з неуважності і відповідно зауважень до перевіряючих не було. Аналогічно - Анатолій Стефанюк не є посадовою особою ТОВ «Хутір Тихий».Отже, постає питання, про який «терор та наїзди» перевіряючих служб може йти мова, адже факти свідчать лише про ігнорування громадянином Стефанюком Анатолієм Васильовичем вимог чинного законодавства, яке до речі вимагає забезпечення однакового підходу до всіх платників податків.І насамкінець - автор статті не обізнаний про інші «діяння» столичного бізнесу, що з метою прикриття незаконної діяльності переєстровувалися у Путилі, про створені фіктивні фірми які не сплачували податки та були задіяні в схемах ухилення від оподаткування, реєструвалися на підставних осіб, надавали послуги з незаконного формування податкового кредиту та здійснювали незаконні фінансові операції пов’язані з легалізацією коштів здобутих злочинним шляхом. Ці «схеми» саме завдяки принциповій позиції фіскальної служби краю були ліквідовані.Сподіваємося, що дану тему у наступних публікаціях підніме пан Анатолій Дмитрів, а детальний коментар йому надасть Стефанюк Анатолій Васильович, який дуже обізнаний у цих «схемах».Також, Головне управління ДФС у Чернівецькій області вдячне представникам ЗМІ за можливість викласти свою позицію з даного питання, оскільки діяльність фіскальної служби відноситься до органів підвищеної уваги та ризику, а неправдива інформація сприяє породженню спотвореного уявлення буковинців про діяльність відомства та посягає на його ділову репутацію, а також не сприяє налагоджуванню співпраці з платниками та вдосконаленню процедури адміністрування податків .І на довершення хочемо нашому опоненту нагадати іншу цитату з виступу Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана: "Нам потрібно побудувати таку систему, яка дасть можливість підтримувати легальний бізнес і жорстко припиняти діяльність "сірих" або "чорних" схем у нашій країні".