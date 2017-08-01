Щука, карасі та мальок загинули на озері у Чорториї. Попередньою причиною загибелі риби на Чорторийському озері є нестача кисню.
Як повідомляэ Держпродспоживслужба в Чернівецькій області загрозу мору риби фахівці пов’язують із суттєвим підвищенням температури на території Буковини та настанням періоду цвітіння синьо–зелених водоростей. Суб’єктів господарювання закликають періодично проводити заміри кисню. Для визначення вмісту кисню у воді необхідно набрати воду в посуд скляний місткістю не менше 0,5 літра. Закривати посуд слід під водою, щоб не було доступу кисню повітря до набраної води. Набрану воду необхідно доставити в лабораторію ветеринарної медицини в добовий термін, для визначення вмісту кисню в воді. Консультації можна отримати в районних службах Держпродспоживслужби, а також за телефоном «гарячої лінії» 03722- 7-34-09. При виявленні мору риби просимо всіх звертатися на телефон “гарячої лінії’ за телефоном: 03722- 7-34-09.
Джерело: http://acc.cv.ua/chernivtsi/25221-ozero. Сайт http://acc.cv.ua/