На Тернопільщині зовсім не таємно перебував духовний лідер терористів ЛНР та буковинський ЖАР

5 серпня на Тернопільщині висадився десант найвищого духовного керівництва УПЦ МП, серед якого і “бойовий” єпископ Луганський і Алчевський Миитрофан.
За повідомленнями у ЗМІ Митрофан є духовним наставником ватажка терористів, лідера однієї з самопрголошених республік на Донбасі Ігора Плотницького.
Прес-служба Ігора Плотницького навіть подавала разом вітання із Великоднем, як звернення Митрофана та ватажка терористів.
Міністерство культури України звинуватило Митрофана у співпраці з терористами. Втім, митрополит зав’язків з сепаратистами зовсім не цурається. Владика активно долучається до роботи владних структур т. зв. “ЛНР”.
Божественну літургію у Преображенському соборі Свято-Успенської Почаївської Лаври Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій.
«Його Блаженству співслужили митрополити: Хустський і Виноградівський Марк, Кам’янець-Подільський і Городоцький Феодор, Вишгородський і Чорнобильський Павел, Луганський і Алчевський Митрофан
, Дніпропетровський і Павлоградський Іриней, Тернопільський і Кременецький Сергій, Овруцький і Коростенський Віссаріон, Миколаївський і Очаківський Питирим, Білоцерківський і Богуславський Августин, Могилів-Подільський і Шаргородський Агапіт, Почаївський Володимир, намісник Свято-Успенської Почаївської Лаври; Володимир-Волинський і Ковельський Володимир, митрополит Іов (Тивонюк); архієпископи: Чимкентський і Таразький Єлевферій, Бучанський Пантелеімон, Уманський і Звенигородський Пантелеімон, Городницький Олександр; єпископи: Шумський Серафим, ректор Почаївської духовної семінарії; Банченський Лонгин
, Конотопський і Глухівський Роман, Шепетівський і Славутський Євсевій, Івано-Франківський і Коломийський Тихон, Золотоношський Іоанн, Волинський і Луцький Нафанаїл, Хотинський Євсевій
, а також братія та гості Лаври в священному сані. Після божественної літургії був звершений молебень і Хресний хід по території Лаври» – йдеться у повідомленні прес-служби Ларви.
Онуфрій, традиціно, прибув на територію Почаївської лаври на своєму дороговартісному гвинтокрилі.Джерело