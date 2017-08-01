На Буковині судитимуть учасника ДНР

Прокуратура Чернівецької області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт відносно 49-річного командира роти незаконного військового формування.
Під час спеціального досудового розслідування, яке проводило УСБУ у Чернівецькій області за процесуального керівництва прокуратури, встановлено, що обвинувачений з 2014 року є членом так званої терористичної організації «ДНР» та брав активну участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України та працівників правоохоронних органів.
Зокрема під Савур-Могилою, на території населених пунктів Ясинувата, Дмитрівка, Красний Партизан, Піски, м. Авдіївка Донецької області та поблизу Донецького аеропорту.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації) КК України. Наразі він переховується від органів слідства і продовжує свою незаконну діяльність у лавах проросійської терористичної організації.
Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.