Держкомтелерадіо оприлюднив статистичні дані про випуск друкованих ЗМІ

Держкомтелерадіо оприлюднив статистичні дані про випуск в 2017 році друкованих ЗМІ із загальнодержавною, регіональною та/або зарубіжною сферою розповсюдження, які надала ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова». Статистика базується на результатах бібліографічної реєстрації обов’язкових примірників видань, які виходять в Україні.
За даними Книжкової палати, всього в Україні виходить 3 221 видання загальним тиражем 911 423 800 примірників, з них 1506 газет загальним тиражем 870 906 800 примірників та 1715 періодичних і продовжуваних видань (крім газет) загальним тиражем 40 517 000 примірників. Українською мовою виходить 1474 видання, наклад яких складає 410 567 300 примірників. Російською мовою – 654 видання загальним тиражем 441 430 600 примірників.
Лідером з випуску друкованих ЗМІ є Київ: тут друкується і розповсюджується 1 146 видань, у тому числі 312 газет та 834 періодичні і продовжувані видання. 282 друкованих ЗМІ виходить у Харківській області, 230 – у Дніпропетровській області, 169 – у Львівській. Найменше друкованих ЗМІ випускається у Луганській області - 32.
Також проаналізовано 2 131 видання за категорією засновників. Найбільшу кількість видань випускають навчальні заклади – 777, підприємства, асоціації, фірми і товариства – 523. НАН України та науково-дослідні інститути є засновниками 262-ох видань, а громадські організації, творчі спілки, фонди – 108-и. Засновниками 34-ох друкованих ЗМІ є органи місцевого самоврядування. Органи державної влади є засновниками 96 видань.