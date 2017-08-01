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Новини
13:45
10 серпня

Відповідальність за вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів

13:16
10 серпня

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Чернівецької області

10:42
10 серпня

Майже половина буковинських пенсіонерів отримують пенсії у банках

09:39
10 серпня

Служба зайнятості долучилася до проекту з працевлаштування АТОвців, внутрішньо переміщених осіб та осіб, які належать до вразливих категорій населення

09:18
10 серпня

Які документи мають бути на торговому місці у підприємця - “загальносистемника”

09:09
10 серпня

Як отримати витяг з Реєстру платників єдиного податку

09:00
10 серпня

До уваги буковинців! Режим роботи ЦОПу Чернівецької ОДПІ

08:58
10 серпня

За чисте довкілля чернівчани сплатили 1,2 млн. грн.

16:29
09 серпня

Поліцейські Садгірського відділення по гарячим слідам викрили неодноразово судимого зловмисника

10:54
09 серпня

Чернівецькі єдинники майже на третину збільшили сплату податків

10:53
09 серпня

За несплату або несвоєчасну сплату за землю передбачено відповідальність

10:52
09 серпня

Оновлено Звіт неприбуткових організацій

10:46
09 серпня

Дбаємо про пенсійне забезпечення заробітчан

09:06
09 серпня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 8 серпня 2017 року

08:46
09 серпня

Бюджет столиці Буковини отримав на 113 млн. грн. податків більше, ніж торік

08:45
09 серпня

Спрощення процедури обліку платників податків

08:45
09 серпня

Коди типів об’єктів оподаткування оновлено

08:44
09 серпня

Що робити, якщо втрачено листок непрацездатності?

14:44
08 серпня

У яких випадках заборонено звільнення жінок

14:42
08 серпня

Оплата роботи студента за трудовим договором

14:34
08 серпня

Двоє чернівчан - серед переможців конкурсу на посади суддів у Верховному Суді

11:00
08 серпня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 7 серпня 2017

10:43
08 серпня

За 2017 рік - нова форма Деклараціі про майновий стан і доходи

10:42
08 серпня

З 01.08.2017 року – оновлена форма акцизної накладної

10:41
08 серпня

Чернівці отримали понад 50 мільйонів акцизу від роздрібної алко-тютюнової торгівлі

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметівВійна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІН НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!
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Що, Де, Коли
10 серпня о 16:00
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація бестселера "Червоний" Андрія Кокотюхи.
10 серпня о 16.00
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація бестселера "Червоний" Андрія Кокотюхи. Захід пройде у форматі спілкування з читачами, обговорення книги та фільму, автограф- та фотосесії за участю автора книги "Червоний" і сценарію однойменної кінодрами Андрія Кокотюхи та виконавця головної ролі у фільмі актора Миколи Берези.
10 серпня о 19.00
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація нової книжки Андрія Любки "Саудаде", яка побачила світ у Meridian Czernowitz.
Модератор - Лілія Шутяк.
22 серпня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


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Відповідальність за вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів

Сьогодні, 13:45 / Коментарів: 0
Загальні засади відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення визначені у частині першій статті 65 Закону України «Про запобігання корупції» (далі-Закон) якою передбачено, що за їх вчинення особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

При цьому, порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відноситься до порушень, пов'язаних із корупцією, за яке законом встановлено такі види відповідальності:

дисциплінарну відповідальність за:
- неповідомлення про потенційний конфлікт інтересів (може застосовуватися в залежності від конкретних обставин вчинення проступку та ступені вини особи);
- неповідомлення про реальний конфлікт інтересів та/або вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, за умови, що судом на особу не накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності (застосовується обов'язково) (ч.2 статті 65 Закону).
цивільно-правову відповідальність за:
- вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів (відшкодування матеріальної та/або моральної шкоди відповідно до Цивільного кодексу України).
адміністративну відповідальність за:
- неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів (штраф від 1 700 до 3 400 гривень, а в разі застосування положень частини п'ятої статті 30 КУпАП, то додатково із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від шести місяців до одного року) (ч.1 статті 172-7 КУпАП);
- вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів (штраф від 3 400 до 6 800 гривень, а в разі застосування положень частини п'ятої статті 30 КУпАП, то додатково із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від шести місяців до одного року) (ч.2. статті 172-7 КУпАП);
- за будь-яку із вищевказаних дій, вчинену особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення (штраф від 6 800 до 13 600 гривень з (обов'язковим) позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік) (ч.3.статті 172-7 КУпАП).
Загальний порядок притягнення до адміністративної відповідальності визначається КУпАП, водночас спеціальний Закон містить окремі спеціальні норми, які також враховуються при здійсненні провадження у відповідній справі про адміністративне правопорушення, пов'язане із корупцією.

Так, згідно з положеннями частини п’ятої статті 65 Закону особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом.

У разі ж закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення особі, відстороненій від виконання службових повноважень, відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, зумовленого таким відстороненням.

Із метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню, пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог цього Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (частина третя статті 65 Закону).

В аспекті кримінальної відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів важливо пам'ятати, що у випадках, коли приватний інтерес фактично призвів до прийняття правомірних або неправомірних рішень, а так само до вчинення правомірних чи неправомірних діянь, вони можуть розглядатися з точки зору наявності ознак таких корупційних злочинів як «Зловживання службовим становищем» (стаття 364 Кримінального кодексу України), «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» (стаття 368 Кримінального кодексу України) тощо, а не лише як «конфлікт інтересів».

Мар’яна МИГЛЕЙ
головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції
Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області


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