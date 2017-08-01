Фейк буковинського Павела для путінської Росії

Черговий «фейк» російської пропаганди, метою якого є дестабілізація суспільно-політичної обстановки в державі шляхом популяризації ідеї оголошення імпічменту Президенту України.Зокрема, 02.08.2017 на каналі «Чернівецькі новини» хостинг-сервісу «YouTube» опубліковано відео під заголовком «Депутати Чернівецької обласної ради підтримуть імпічмент Президента Порошенка» (www.youtube.com/watch?v=yGOTUiWOibU), на якому зафіксовано брифінг голови фракції «Опозиційного блоку» у Чернівецькій обласній ради Д.Павела та учасників АТО. В цілому, зміст озвученої в ході брифінгу інформації має загальний характер та зводиться до висловлення стурбованості з приводу соціально-економічного становища, дисбалансу влади та відповідальності Президента України за ситуацію в державі.Згодом, 03.08.2017 на Інтернет-сайті «vesti-ukr.com» оприлюднено матеріал під назвою «Депутат Чернівецької облради хоче запустити процедуру імпічменту Президента Порошенка», в якому тенденційно викладається зміст брифінгу, перекручуються та вириваються з контексту висловлювання Д.Павела. Як наслідок наприкінці матеріалу безпідставно робляться висновки на кшталт «Таким образом, депутаты 10 областных советов Украины высказались в поддержку запуска процедуры импичмента действующего президента….»; «…ранее народные депутаты большинства фракций ВРУ также поддержали необходимость принятия закона об импичменте Порошенко» тощо.Разом з тим, цього ж дня на російському Інтернет-ресурсі «Известия» (iz.ru/627495/aleksei-zabrodin/regiony-ukrainy-potrebovali-impichment-petru-poroshenko) розміщено публікацію щодо позиції з приводу імпічменту представників Чернівецької та ще 9 обласних рад (Тернопільська, Львівська, Хмельницька, Запорізька, Дніпропетровська, Черкаська, Миколаївська, Закарпатська, Волинська області). Також, у відповідному руслі тенденційно перекручено зміст рішення Київської обласної ради від 22.06.2017 «Про підтримку депутатського звернення фракції ВО «Батьківщина» у Київській облраді до ВРУ щодо деяких питань правового урегулювання процедури усунення з поста Президента України в порядку імпічменту». При цьому, на офіційних сайтах зазначених обласних та міської рад проекти звернень з вимогами імпічменту Президента України не розміщувалися взагалі. Попри вказане, у подальшому публікації з такими ж або подібними назвами були оприлюднені на інших Інтернет-ресурсах РФ та, що прикметно ДНР-ЛНР.У свою чергу, Д.Павел на власній сторінці у соціальній мережі «Facebook» виступив із спростувальною заявою з даного приводу. Так, з його слів, «навіть центральні ЗМІ, як в усі часи не дуже обережно можуть вирвати слова із загального контексту або взагалі подати інформацію зовсім змінивши зміст. В той самий час на відміну від деяких, підкреслюю, деяких місцевих ЗМІ, для об’єктивності, після редакційної версії, виставили відео брифінгу… На мій подив певні представники ЗМІ «зацікавились» лише однією тезою, лиш тією що стосується прийняття закону про імпічмент Президента, хоча чітко було зазначено що лише у комплексі влада може стати на справжній реформаційний шлях і лише у законотворчій спосіб. Очевидно скільки головних редакторів ЗМІ стільки і думок».Відтак, наведене дозволяє дійти висновку про чергову спробу російської сторони дестабілізувати ситуацію в Україні із застосуванням суто інформаційно-психологічних методів ведення «гібридної війни». Останні, насамперед, розраховані на політично несвідому вітчизняну та закордонну російськомовну аудиторію, нездатну аналізувати події, що відбуваються й налаштовану реагувати здебільшого лише на назву опублікованих матеріалів без навіть поверхневого ознайомлення з їх змістом і т.ін.