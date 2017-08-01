Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Чернівецької області

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, у Чернівецької області у поточному році налічується 307,3 тис. домогосподарств або 2,1% від загальної кількості домогосподарств по Україні. У міських поселеннях проживають 44,0% домогосподарств, у сільській місцевості – 56,0% (по Україні – відповідно 67,3% та 32,7%) - інформує Головне управління статистики Чернівецької області.



Середній розмір домогосподарства в області становить 2,90 особи (по Україні – 2,58 особи).



Найбільш поширеними (34,0%) в області залишаються домогосподарства з чотирьох і більше осіб. З двох осіб складаються 27,0% домогосподарств, з трьох – 25,2%, з однієї особи – 13,8%. Більше половини (51,5%) домогосподарств Буковини мають дітей до 18 років.



Кількість домогосподарств, у складі яких є працюючі, становить 206,7 тис., у тому числі 47,0% домогосподарств мають у складі дві працюючі особи, 44,7% – одну та 8,3% – три і більше осіб.



Майже дві третини домогосподарств (63,7%) живуть в індивідуальних будинках, 34,5% – в окремих квартирах, 0,7% – в частині індивідуального будинку та 1,1% – у гуртожитках.



Центральним опаленням обладнано житло 25,5% домогосподарств області, індивідуальною системою опалення – 40,6%, водопроводом та каналізацією – 73,1%, гарячим водопостачанням – 53,4%, централізованим газопостачанням – 83,1%, ванною або душем – 68,9%, домашнім телефоном – 44,7% домогосподарств.



Задоволені або дуже задоволені своїми житловими умовами 60,8% домогосподарств.



Для пиття та приготування їжі більше половини домогосподарств (53,9%) використовують питну воду з криниці або колонки в своєму дворі, 22,3% – з мережі водопостачання, 12,4% – з інших джерел (купівля), 11,0% – з громадської криниці, 0,4% – з громадської колонки.



Частка домогосподарств, які утримують худобу, становить 56,5% (по Україні – 31,4%), які мають земельні ділянки – 67,5% (54,9%).