"УКРЛОТО" - це гральні автомати

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І не треба нікому брехати. Приміщення у яких є "Укрлото" мають гральні автомати. Вони мають своїх "кришувальників" та "хазяїв". Тому не перевіряються і не закриваються.
Наприклад, у Сокирянах, де проживає не більше 6 тисяч людей є 8 легальних точок "Укрлото" (гральні автомати).
На куті "Та-гора" встановлюють автомати у дворах та у під'їздах будинків. Таких там вже є 2.
Аби відчувати себе хазяями у місті, то одну точку встановили навпроти райдержадміністрації та суду. Кажуть, що один гральний автомат встановлено і у мерії.
Недавно керівники району разом з правоохоронцями зробили перевірки цих закладів. Порушень не виявлено.
Але встановили скрізь камери спостереження. Люди кажуть, що для того, аби чужі не заходили.
Бізнес процвітає.