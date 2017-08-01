У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів

Війна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».- Десь біля 3-ї години ночі почав гавкати собака, - розповідає Борис Васильович. - Дружина вийшла надвір. Там стояв наш бус. Собака замовк. І дружина увійшла до хати. Не встигла вона зачинити двері, як почувся вибух. Авто загорілося. Я вибіг і почав гасити. Вогонь не встиг ще розгорітися. Тому разом з дружиною нам вдалося його швидко приборкати. Викликали поліцію. З`ясувалося, що через бокове скло було вкинуто у салон «коктейль Молотова».
А далі все розгортається, як у детективах. Поліція почала шукати паліїв. І не знаходить досі. Начальник Кіцманського відділу поліції полковник Гросу відразу взяв під контроль факт підпалу. Сподіваємося, що у Кіцмані є серйозні спеціалісти, і вони швидко знайдуть паліїв авта сільського голови. Хоча цей підпал не ідентифікують з посадовою особою. Бо автомобіль був зареєстрований на дружину. Але перебував на подвір`ї Бориса Нечая.- Я вже неодноразово отримував погрози на свою адресі, - продовжує сільський голова. - У нас є підприємці, котрі користуються нерухомим майном колишнього колгоспу. Тож днями депутати сільради прийняли рішення встановити податок на майно. Звичайно, не всім це сподобалося.
А ще раніше у селі хтось вночі закопував відходи від індичих ферм. Одна з них є у селі Лашківка. Інша - у Мамаївцях.
12 липня впіймали машину з тельбухами та пір`ям на території села. Коли її зупинили і викликали поліцію, приїхало четверо чоловіків. У присутності поліцаїв побили голову сільради та погрожували йому. Відкрито кримінальну справу. Хоча це не єдина справа за період головування Бориса Нечая.
Чомусь жодна не має якогось логічного завершення. Тобто нема вироку суду. За таких обставин спроба підпалу закономірна.- Підпал авта - це мені попередження, - каже сільський голова. - У мене є сім`я, внуки. Недоброзичливці у селі поводяться привільно. Бо вони відчувають свою безкарність та вседозволеність. Тому я з родиною змушений буду виїхати до Чернівців і там знімати квартиру, про яку ніхто б не знав доти, поки не будуть впіймані та покарані ті, хто погрожував, бив мене і хотів спалити авто. Іншого виходу сьогодні я не бачу.
Петро КобевкоВід редакції. Газета «Час» бере під інформаційний контроль ситуацію у селах Лашківка та Витилівка. І, зокрема, факти побиття, погроз сільському голові Борису Нечаю та підпал його автомобіля.
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