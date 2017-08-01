Майже половина буковинських пенсіонерів отримують пенсії у банках

Чисельність одержувачів виплат через банківські установи станом на 1 серпня 2017 року становить 114,2 тис. осіб, що складає 49,7% від загальної чисельності пенсіонерів краю.
За рахунок виплати пенсій через вкладні рахунки в банківських установах у поточному році вдалося заощадити 15,9 млн. грн.. Зекономлені кошти уже сьогодні спрямовані на фінансування виплат пенсій та є вагомим ресурсом для подальшого збільшення їх розміру.
Отож, зрозумівши переваги пенсійних виплат через банк, одержувачі соціальних виплат сприяють підвищенню свого ж достатку - повідомляє прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.