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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметівВійна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІН НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!
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вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


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Майже половина буковинських пенсіонерів отримують пенсії у банках

Сьогодні, 10:42 / Коментарів: 0
Чисельність одержувачів виплат через банківські установи станом на 1 серпня 2017 року становить 114,2 тис. осіб, що складає 49,7% від загальної чисельності пенсіонерів краю.

За рахунок виплати пенсій через вкладні рахунки в банківських установах у поточному році вдалося заощадити 15,9 млн. грн.. Зекономлені кошти уже сьогодні спрямовані на фінансування виплат пенсій та є вагомим ресурсом для подальшого збільшення їх розміру.

Отож, зрозумівши переваги пенсійних виплат через банк, одержувачі соціальних виплат сприяють підвищенню свого ж достатку - повідомляє прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.
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