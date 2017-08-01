Майже половина буковинських пенсіонерів отримують пенсії у банках

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у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація бестселера "Червоний" Андрія Кокотюхи.

у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація бестселера "Червоний" Андрія Кокотюхи. Захід пройде у форматі спілкування з читачами, обговорення книги та фільму, автограф- та фотосесії за участю автора книги "Червоний" і сценарію однойменної кінодрами Андрія Кокотюхи та виконавця головної ролі у фільмі актора Миколи Берези.

у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація нової книжки Андрія Любки "Саудаде" , яка побачила світ у Meridian Czernowitz.

Модератор - Лілія Шутяк.