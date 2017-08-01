НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація бестселера "Червоний" Андрія Кокотюхи. Захід пройде у форматі спілкування з читачами, обговорення книги та фільму, автограф- та фотосесії за участю автора книги "Червоний" і сценарію однойменної кінодрами Андрія Кокотюхи та виконавця головної ролі у фільмі актора Миколи Берези.
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар. На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).