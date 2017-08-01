Московські попи стають партійними

фото: радіо свобода
Для здійснення своїх планів партія «Опозиційний блок» активно залучає російську православну Церкву (УПЦ Московського патріархату).
Лідери партії знайшли підхід до Митрополита Онуфрія, який родом з села Коритне Вижницького району. Зараз вони їздять по областях з нібито релігійною місією.
А насправді мають якісь підпільні плани.
Днями у Чернівецькій області побував Онуфрій з Новінським, який у рясі священика прислуговував Митрополиту-ренегату у Свято-Духівському соборі Чернівців.
Згодом московські попи разом зі своїми партійними ідеологами їздили у село Ломачинці Сокирянського району. Там влада віддала Банченському монастирю дитячий табір. З Онуфрієм там був і настоятель Михайло Жар.
Будьмо уважні: московські попи добра Україні не бажають.