Українські війська готуються до оборони по всій лінії фронту.
Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО.
"Учора, 9 серпня, ситуація в районі проведення АТО вкотре загострилася. Порівняно з попередніми днями, російсько-окупаційні угруповання зменшили кількість обстрілів. Однак противник все частіше застосовує озброєння, калібр якого перевищує 100 мм. Воно заборонене мирними домовленостями. Всього за минулу добу незаконні збройні формування 16 раз порушили перемир'я", - розповіли у штабі.
Під обстріл потрапили селище Калинове, південна околиця Авдіївки, шахта "Бутівка", Талаківка, Водяне, Павлопіль, Гнутове і Широкине. На цих ділянках ЗСУ готуються до оборони.2018 року війська Російської Федерації покинуть територію Донбасу. Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПО України Юрій Гримчак.
Джерело: gazeta.ua