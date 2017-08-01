Служба зайнятості долучилася до проекту з працевлаштування АТОвців, внутрішньо переміщених осіб та осіб, які належать до вразливих категорій населення

Міжнародна організація з міграції (МОМ) за фінансової підтримки Європейського Союзу продовжує проект працевлаштування та самозайнятості внутрішньо переміщених осіб та місцевих мешканців, в тому числі учасників бойових дій та осіб, які належать до вразливих категорій населення.
Виконавцем проекту у Чернівецькій області є громадська організація «Центр громадської активності «Синергія» (контактна особа – виконавчий директор Центру Наталія Батракова).
«Служба зайнятості області також долучається до цього вкрай необхідного соціального проекту. Фахівці центрів зайнятості області пропонуватимуть взяти участь у цьому проекті особам, які бажають розпочати власну справу, а також тим, які прагнуть розвитку вже існуючого бізнесу», – наголошує заступник директора-начальник відділу організації надання соціальних послуг Чернівецького обласного центру зайнятості Марія Кобєлєва.
До участі у проекті запрошуються:
– внутрішньо переміщені особи (ВПО) з Донецької, Луганської областей та Криму віком 18 - 60 (жінки та чоловіки);
– мешканці Чернівецької області з числа вразливих категорій (учасники АТО, багатодітні, безробітні, одинокі жінки, дружини/вдови учасників АТО, представники меншин, ромське населення).
Анкету на участь у конкурсному відборі можуть подавати усі бажаючі, які підпадають у цільову аудиторію.
З числа кандидатів буде сформовано дві групи по 30 осіб з подальшим супроводом і отриманням грантових коштів на самозайнятість (розмір гранту – до 650 євро) або мікропідприємництво (до 2150 євро).
Також в межах реалізації проекту у Чернівецькій області заплановано проведення 2-х дводенних тренінгів на тему: «Самозайнятість» і «Мікропідприємництво». Відбір кандидатів проводиться на умовах конкурсу. Про це повідомляє Відділ організаційної та інформаційної роботи Чернівецького обласного центру зайнятості.