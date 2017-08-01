Коли Росія піде з Донбасу: прогноз від урядовця

Чекати залишилось рік / Getty Images
Російська Федерація піде з Донбасу вже у 2018 році. Таку думку в ефірі "5 каналу" висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Юрій Гримчак.
"За розрахунками, у 2018 році Росія піде. Причому, при своїх розрахунках, щось схоже на ті санкції, які вже були підписані та майже вступили в силу, на це теж був розрахунок. Щось подібне буде", – сказав він.
На думку Гримчака, останній такий бій за Україну буде, мабуть, у листопаді.
Це коли Росія спробує активізувати все, що у неї є для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні заради того, щоби не виходити з Донбасу,
– додав він.